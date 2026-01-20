Рус

Заробляє мільярди на крадіжці вугілля. Як виглядає старший син Януковича і де він зараз (фото)

Катерина Любимова
Новина оновлена 20 січня 2026, 20:46
Раніше Олександр був у сотні найбагатших українців

Колишній президент України Віктор Янукович має двох синів, один з яких трагічно загинув на Байкалі, а другий — втік слідом за ним до Російської Федерації. Олександр Янукович не з’являється на публіці, але заробляє мільярди, крадучи українське вугілля.

Що відомо:

  • Олександр Янукович втік разом із батьком до Росії у 2014 році та зайнявся підприємництвом
  • До втечі син Януковича володів бізнесом у Донецьку та входив до списків "найбагатших українців"
  • Олександр Янукович отримав російське громадянство і заробляє мільярди, крадучи українське вугілля

Що відомо про старшого сина Віктора Януковича

Олександр Янукович народився 10 липня 1973 року в Єнакієвому Донецької області. Він вивчився на стоматолога, проте пов’язувати життя із цією професією не став. Пізніше Янукович закінчив Донецький національний університет, де вивчився на економіста, та зайнявся бізнесом.

Олександр працював у сфері будівництва, очолював корпорацію "МАКО" та заснував благодійний фонд, назвавши його своїм ім’ям. На початку 2010-х років Олександр Янукович входив до рейтингів найвпливовіших та найбагатших українців за версіями низки видань.

Який вигляд має Олександр Янукович
Коли 2014 року Віктор Янукович утік з України, його син послідував за ним. Із бізнесом у Олександра виникли проблеми. Його компанія Mako Trading SA, зареєстрована в Женеві, займалася торгівлею вугіллям та приносила багатомільйонні доходи. Однак у лютому 2014 року влада Швейцарії розпочала розслідування стосовно Віктора та Олександра Януковичів за підозрою в корупції.

У 2015 році Олександра Януковича почав розшукувати Інтерпол, але 2017 року його видалили з бази міжнародного розшуку.

Де зараз Олександр Янукович і чим займається

Спадкоємець колишнього президента давно веде закритий спосіб життя. Згідно із відкритими даними, Олександр одружений і виховує двох дітей, а останні публічні фотографії з ним датуються 2017 роком.

Після втечі з України він продовжив бізнес у Росії, зосередившись на управлінні фінансово-промисловими структурами. Відомо, що він проживає в Санкт-Петербурзі, а 2024 року став громадянином Росії.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Янукович був включений до розширених списків санкцій Євросоюзу, а також знаходиться під санкціями США, Великобританії та інших країн.

Зараз, як пишуть ЗМІ, старший син президента-втікача заробляє на крадіжці українського вугілля, яке знаходиться на окупованих територіях. Ім’я Олександра Януковича є серед бенефіціарів компанії "Енергоресурс", зареєстрованої в Ростові-на-Дону.

У 2023–2024 роках фірма експортувала за кордон, зокрема до Туреччини, близько 500 тисяч тонн вугілля з окупованих регіонів України, заробивши багатомільярдні доходи.

У квітні 2025 року в російських медіа з’явилася інформація, що Олександр Янукович перестав бути засновником компанії "Арсенал Інвест" у Санкт-Петербурзі і зараз його бізнес знаходиться в Донецьку.

