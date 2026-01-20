Зарабатывает миллиарды на воровстве угля. Как выглядит старший сын Януковича и где он сейчас (фото)

Ранее Александр был в сотне самых богатых украинцев

У бывшего президента Украины Виктора Януковича есть два сына, один из которых трагически погиб на Байкале, а второй — сбежал вслед за ним в Российскую Федерацию. Александр Янукович не появляется на публике, но зарабатывает миллиарды, воруя украинский уголь.

Что известно:

Александр Янукович сбежал вместе с отцом в Россию в 2014 году и занялся предпринимательством

До побега сын Януковича владел бизнесом в Донецке и входил в списки "самых богатых украинцев

Александр Янукович получил российское гражданство и заколачивает миллиарды, воруя украинский уголь

Что известно о старшем сыне Виктора Януковича

Александр Янукович родился 10 июля 1973 года в Енакиево Донецкой области. Он выучился на стоматолога, однако связывать жизнь с этой профессией не стал. Позже Янукович окончил Донецкий национальный университет, где выучился на экономиста, и занялся бизнесом.

Александр Янукович в молодости

Александр работал в сфере строительства, возглавлял корпорацию МАКО и учредил благотворительный фонд, назвав его своим именем. В начале 2010-х годов Александр Янукович входил в рейтинги самых влиятельных и самых богатых украинцев по версиям ряда изданий.

Александр Янукович входил в списки "самых богатых украинцев"

Когда в 2014 году Виктор Янукович бежал из Украины, его сын последовал за ним. С бизнесом у Александра возникли проблемы. Его компания Mako Trading SA, зарегистрированная в Женеве, занималась торговлей углем и приносила многомиллионные доходы. Однако в феврале 2014 года власти Швейцарии начали расследование в отношении Виктора и Александра Януковичей по подозрению в коррупции.

Александр Янукович бежал из Украины в 2014 году

В 2015 году Александра Януковича начал разыскивать Интерпол, но в 2017 году его удалили из базы международного розыска.

Где сейчас Александр Янукович и чем занимается

Наследник бывшего президента давно ведет закрытый образ жизни. Согласно открытым данным, Александр женат и воспитывает двоих детей, а последние публичные фотографии с ним датируются 2017 годом.

Александр Янукович не появляется на публике

После бегства из Украины он продолжил бизнес в России, сосредоточившись на управлении финансово-промышленными структурами. Известно, что он проживает в Санкт-Петербурге, а в 2024 году стал гражданином России.

Сташий сын Виктора Януковича

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Янукович был включен в расширенные санкционные списки Евросоюза, а также находится под санкциями США, Великобритании и других стран.

Сейчас, как пишут СМИ, старший сын беглого президента зарабатывает на воровстве украинского угля, который находится на оккупированных территориях. Имя Александра Януковича числится среди бенефициаров компании "Энергоресурс", зарегистрированной в Ростове-на-Дону.

Александр Янукович стал гражданином России, Фото: LB.ua

В 2023–2024 годах фирма экспортировала за границу, в том числе в Турцию, около 500 тысяч тонн угля из оккупированных регионов Украины, заработав многомиллиардные доходы.

В апреле 2025 года в российских медиа появилась информация, что Александр Янукович вышел из числа учредителей компании "Арсенал Инвест" в Санкт-Петербурге и сейчас его бизнес находится в Донецке.

