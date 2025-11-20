Янукович мовчав про нього довгі роки: як виглядає могила молодшого брата президента-втікача (фото)

Про те, що експрезидент мав брат, стало відомо у 2012 році

Колишній президент України Віктор Янукович приховував багато фактів своєї біографії та рідко згадував батьків. А про те, що мав молодшого брата і зовсім мовчав довгі роки.

Що відомо:

У президента Віктора Януковича був брат Володимир, який помер у 1954 році

Поховано Володимира Януковича в рідному місті Єнакієве Донецької області, поряд з могилою матері

Що відомо про молодшого брата Януковича і де його поховано

Про сім’ю колишнього президента України Віктора Януковича відомо небагато. Політик рано залишився без матері: Ольга Семенівна Леонова працювала медсестрою та померла у 27 років. Але причини смерті залишаються невідомими.

Мама Віктора Януковича

На той момент Віктору було лише два роки, і, як з’ясувалося, у нього ще був молодший брат Володимир. Він помер у 1954 році у віці шести місяців, але про його існування стало відомо лише у 2012 році.

Могила матері та брата Віктора Януковича

Могили матері та молодшого брата Віктора Януковича знаходяться поруч. Поховано їх у місті Єнакієве Донецької області, де мешкала родина.

Мама та молодший брат Януковича поховані в Єнакієвому

За даними ЗМІ, Янукович не часто навідувався на цвинтар. Лише у 2011 році ЗМІ вдалося зафіксувати його візит. Тоді він поклав до могил рідних букети троянд.

Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову доглядач Божківського цвинтаря Віктор Омельянчук.

Віктор Янукович на могилі рідних

