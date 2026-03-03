Навіть не бояться людей. На Київщині побачили диких тварин (фото, відео)

Зазвичай ці парнокопитні мешкають лісах

На Київщині у Вишгородському районі побачили диких тварин біля житлових будинків. Косулі бігали на території дачного селища Ровжі.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зауважимо, що зазвичай дикі тварини не підходять так близько до людських поселень.

На відео видно, що кілька косуль бігало серед дерев у пошуках їжі, одна з них трохи кульгала. Тварини поводились спокійно та майже не реагували на людей, навіть авто, яке проїжджало повз, не налякало їх. Косулі біля селища Ровжі ходили та їли сухе листя, кору дерев тощо.

Косуля в Київській області. Фото: "Телеграф"

Водночас, що саме спонукало диких тварин підійти так близько до людей не відомо, але ймовірніше вони шукали їжу. При цьому у найближчій лісосмузі лісники регулярно підгодовують косуль.

Що відомо про косуль

Косулі, або сарна — це вид ссавців з родини оленевих. Досить часто їх називають дикими козами. Ці маленькі тварини мають легку і витончену будову тіла, з відносно коротким тулубом. Вуха довгі, загострені; хвіст майже відсутній та непомітний. Забарвлення одноколірне — руде, взимку сіре. Світле волосся на сідницях під хвостом утворює "дзеркало". У телят забарвлення плямисте. Шерсть густа.

Косуля

Самиці безрогі. Роги в самців прямі, невеликі, поставлені майже вертикально. Несуть по 3 відростки в кінцевій частині. У Європі та Україні зазвичай мешкають в лісах, іноді виходять у степ.

