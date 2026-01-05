"Павутини" для ворога побільшає? Що буде з СБУ після відставки Малюка з посади голови спецслужби

На посаду голови відомства прийде не менш професійна людина

Рішення про звільнення голови СБУ вже було прийнято Володимиром Зеленським. Василь Малюк залишиться в структурі відомства та буде займатися реалізацією спецоперацій світового рівня, схожими зокрема і на відому "Павутину".

"Телеграф" поспілкувався з експертами, аби дізнатися, чи не вплине зміна посади на ефективність Служби безпеки.

Володимир Зеленський та Василь Малюк

За словами колишнього співробітника відомства та військового експерта Івана Ступака, наразі незрозуміло, чому рішення про звільнення Малюка було потрібне.

"Таке враження, що це виключно політична розправа. Україна від цього точно не виграє", – вважає він.

Експерт Іван Ступак

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що подібних операцій точно не стане менше, а у 2026 році українці навіть зможуть спостерігати за їхнім масштабуванням.

Олександр Коваленко

Звільнення пана Малюка критично ніяк не вплине, бо на його місце приходить очільник Центру спецоперацій "А" СБУ Євген Хмара. Це людина, яка має відповідний досвід, професіонал своєї справи. Не просто хтось з вулиці, хто не розуміється на цій специфіці. Я думаю, що якоїсь кардинальної зміни в ефективності та активності СБУ не відбудеться Олександр Коваленко

Оксана Кузан, керівниця аналітичного відділу Українського центру безпеки та співпраці, в коментарі "Телеграфу" наголошує, що весь силовий блок належить до відповідальності президента, а жоден з керівників в процесі цих рокірувань не залишився "за бортом" – відбулася ротація та пошук оптимальних для країни рішень.

Василь Малюк та Володимир Зеленський

"Василь Малюк — високопрофесійний генерал, який зокрема координував безпрецедентну операцію "Павутина", що показала надзвичайний рівень українських спецслужб. Він залишиться в системі СБУ та надалі реалізовуватиме асиметричні спецоперації світового рівня", – повідомляє вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, що обов’язки голови Служби безпеки України тимчасово виконуватиме керівник підрозділу "Альфа" генерал-майор Євген Хмара.