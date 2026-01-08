"Питань нема": Кулеба відверто розповів про зустріч із Зеленським

Зустріч була присвячена виключно розвитку країни та зміцненню її позицій

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 січня зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Це було перше їхнє спілкування з вересня минулого року, проте нову посаду для Кулеби вони не обговорювали.

Що потрібно знати:

Розмова стосувалася виключно ситуації в країні та шляхів посилення держави

Кулеба наголосив на прагненні Зеленського до змін і готовий підтримувати його зусилля

Формат подальшої взаємодії поки що не визначений

Про це він розповів у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, він радий, що спілкування знову поновилося.

Я скажу відверто, ми з моменту моєї відставки у вересні 2024 року з президентом жодного разу не спілкувалися. Я завжди вважав це неправильним, враховуючи, що я працював у його команді чотири з половиною роки і ми пройшли через багато всього: пандемію, вторгнення та багато інших проблем. І якими б не були іноді протиріччя, різні погляди, але глобально ми пройшли великий шлях. Я вважаю, що це нормально, коли люди, які пройшли такий шлях, спілкуються. Тому ми поновили наше спілкування. зазначив він.

Кулеба підкреслив, що їхня розмова в основному була зосереджена на ситуації у країні та шляхах посилення України. І зовсім мінімально вони говорили про міжнародні справи.

Я не маю питань до зовнішньої політики президента Зеленського. Не було їх ні до цієї зустрічі і після. Він робить все правильно – ключове. Тому ми поговорили, і я завжди радий бути корисним країні розповів ексміністр.

При цьому він уточнив, що з президентом він не обговорював можливе повернення на державну службу чи отримання будь-якої посади. На його думку, глава держави

Я скажу лише одне. І я і він — це вже не про якісь посади. Це про те, що потрібно будувати конструкції, де кожен може принести користь своїй країні. Якщо це має на увазі посаду — говоритиме. Якщо не має на увазі — все одно говоритимемо. Головне, щоб люди, які мають вплив, які можуть бути корисними своїй країні, щоб вони діяли узгоджено пояснив Кулеба.

Він також заявив, що бачить у президента прагнення змін і вважає важливим підтримати його на цьому шляху. За його словами, у політиці слід прагнути не влади, а зміцнення держави.

Політик наголосив, що залишився задоволеним нещодавньою розмовою з президентом. При цьому він уточнив, що формату подальшої взаємодії поки що не визначено і конкретних пропозицій про співпрацю не надходило. Але у разі їх отримання Кулеба готовий буде їх обговорити.

