"Вопросов нет": Кулеба откровенно рассказал о встрече с Зеленским

Встреча была посвящена исключительно развитию страны и укреплению её позиций

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это было первое их общение с сентября прошлого года, однако новую должность для Кулебы они не обсуждали.

Что нужно знать:

Разговор касался исключительно ситуации в стране и путей усиления государства

Кулеба отметил стремление Зеленского к изменениям и готов поддерживать его усилия

Формат дальнейшего взаимодействия пока не определён

Об этом Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале. По его словам, он рад, что общение вновь возобновилось.

Я скажу откровенно, мы с момента моей отставки в сентябре 2024 года, с президентом ни единого раза не общались. Я всегда считал это неправильным, учитывая, что я работал в его команде четыре с половиной года и мы прошли через много всего: пандемию, вторжение и много других проблем. И какими бы не были иногда противоречия, разные взгляды, но глобально — мы прошли большой путь. Я считаю что это нормально, когда люди, которые прошли такой путь, общаются. Потому мы возобновили наше общение. отметил он.

Кулеба подчеркнул, что их разговор в основном был сосредоточен на ситуации в стране и путях усиления Украины. И совсем минимально они говорили о международных делах.

У меня нет вопросов к внешней политике президента Зеленского. Не было их ни до этой встречи и после. Он делает все правильно — ключевое. Поэтому мы поговорили, и я всегда рад быть полезным стране рассказал экс-министр.

При этом он уточнил, что с президентом он не обсуждал возможное возвращение на государственную службу или получение какой-либо должности. По его мнению, глава государства

Я скажу только одно. И я и он — это уже не о каких-то должностях. Это о том, что нужно строить конструкции, где каждый может принести пользу своей стране. Если это подразумевает должность — будет говорить. Если не подразумевает — все равно будем говорить. Главное, чтобы люди, которые имеют влияние, которые могут быть полезны своей стране, чтобы они действовали согласовано объяснил Кулеба.

Он также заявил, что видит у президента стремление к изменениям и считает важным поддержать его на этом пути. По его словам, в политике следует стремиться не к власти, а к укреплению государства.

Политик подчеркнул, что остался доволен недавним разговором с президентом. При этом он уточнил, что формат дальнейшего взаимодействия пока не определён и конкретных предложений о сотрудничестве не поступало. Но в случае их получения, Кулеба готов будет их обсудить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем в последнее время занимался экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.