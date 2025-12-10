"Ніколи не танцюю в опері, окрім..." Кулеба та його наречена відповіли хейтерам

Якщо Світлані Павелецькій закидають недоречну поведінку в опері, то її коханому згадали й минулі "гріхи"

Хвиля хейту у бік колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його нареченої підприємиці та співзасновниці видавництва "Книголав" Світлани Павелецької не залишилась без відповіді. У середу, 10 грудня, вони разом пояснили ситуацію недоброзичливцям у відео на You-Tube каналі експосадовця.

Зауважимо, що підприємицю розкритикували за танці під час концерту в Національній опері у Києві. А от колишньому голові дипломатичного відомства пригадали "історію з лопатою".

Світлана Павелецька пояснила, чому танцювала в опері

"Це був концерт в Опері, попвиконавця. Там танцювали всі. Людина, які знімала мене, зняла це дуже круто. Біля мене є пусті місця, тому що дівчата, які сиділи поруч зі мною, пішли танцювати в прохід. Всі танцювали. Це — концерт MONATIK. Це не "Тоска" ( драматична італійська опера — ред.) Звичайно, якби ми сиділи на "Тосці", і раптом я почала танцювати, були б питання… Я ніколи не танцюю в опері, окрім MONATIK ", — пояснила Світлана Павелецька.

За її словами, жорстокий хейт з боку користувачів мережі складно не брати близько до серця та не пропускати через себе.

Світлана Павелецька на концерті MONATIK, скриншот OBOZ.UA

Дмитро Кулеба відповів на хейт через перекручені слова

Хейтери не оминули у своїй критиці у самого ексміністра, адже йому пригадали минулі "гріхи". Зокрема вирвану з контексту й перекручену цитату про те, що він нібито відправляє українців воювати з лопатами. Та, як пояснив сам Дмитро Кулеба, річ у тім, що повний вислів звучав так: "Якщо українцям не дадуть зброю, то нам доведеться воювати лопатами".

Колишній посадовець також пояснив природу хейту та наголосив, що користувачі у мережі, висловлюючи свою думку у жорстокій та емоційній манері, відчувають певну владу. Ба більше, за словами Кулеби, люди схильні шукати у посадовцях та наближених до влади людей недоліки та, так би мовити, вписувати їх у ці рамки.

