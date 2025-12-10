"Ніколи не танцюю в опері, окрім..." Кулеба та його наречена відповіли хейтерам
Якщо Світлані Павелецькій закидають недоречну поведінку в опері, то її коханому згадали й минулі "гріхи"
Хвиля хейту у бік колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його нареченої підприємиці та співзасновниці видавництва "Книголав" Світлани Павелецької не залишилась без відповіді. У середу, 10 грудня, вони разом пояснили ситуацію недоброзичливцям у відео на You-Tube каналі експосадовця.
Зауважимо, що підприємицю розкритикували за танці під час концерту в Національній опері у Києві. А от колишньому голові дипломатичного відомства пригадали "історію з лопатою".
Світлана Павелецька пояснила, чому танцювала в опері
"Це був концерт в Опері, попвиконавця. Там танцювали всі. Людина, які знімала мене, зняла це дуже круто. Біля мене є пусті місця, тому що дівчата, які сиділи поруч зі мною, пішли танцювати в прохід. Всі танцювали. Це — концерт MONATIK. Це не "Тоска" ( драматична італійська опера — ред.) Звичайно, якби ми сиділи на "Тосці", і раптом я почала танцювати, були б питання… Я ніколи не танцюю в опері, окрім MONATIK ", — пояснила Світлана Павелецька.
За її словами, жорстокий хейт з боку користувачів мережі складно не брати близько до серця та не пропускати через себе.
Дмитро Кулеба відповів на хейт через перекручені слова
Хейтери не оминули у своїй критиці у самого ексміністра, адже йому пригадали минулі "гріхи". Зокрема вирвану з контексту й перекручену цитату про те, що він нібито відправляє українців воювати з лопатами. Та, як пояснив сам Дмитро Кулеба, річ у тім, що повний вислів звучав так: "Якщо українцям не дадуть зброю, то нам доведеться воювати лопатами".
Колишній посадовець також пояснив природу хейту та наголосив, що користувачі у мережі, висловлюючи свою думку у жорстокій та емоційній манері, відчувають певну владу. Ба більше, за словами Кулеби, люди схильні шукати у посадовцях та наближених до влади людей недоліки та, так би мовити, вписувати їх у ці рамки.
