"Сенсаційна заява": Портников про важливий момент саміту у Парижі

Такі слова канцлера Німеччини пролунали вперше після Другої світової війни

На саміті у Парижі 6 січня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив історичну заяву. Він наголосив на готовності Берліна брати активну участь у забезпеченні безпеки України та всієї Європи.

Що потрібно знати:

Німеччина має збільшити витрати на оборону, розвивати військово-промисловий комплекс

Німецькі війська не заходитимуть на територію України, але можуть бути розміщені по периметру українських кордонів

Забезпечення безпеки відбуватиметься через фінансову допомогу та постачання зброї

Про це на своєму YouTube-каналі розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. За його словами, такі слова федерального канцлера Німеччини пролунали вперше після Другої світової війни.

Це такий історичний момент, на який я звернув би вашу увагу, тому що ніхто з тих, хто був перед Фрідріхом Мерцем, не наважувався сказати такі слова публічно. Але від Німеччини це вимагатиме досить серйозних та активних дій зазначає Портников.

Для реалізації цього завдання Німеччина має істотно переорієнтувати свою економіку, насамперед на військовий сектор. Портников додав, що країна має збільшити витрати на оборону, розвивати військово-промисловий комплекс і при цьому відмовитись від низки соціальних програм, щоб стати повноцінним гарантом безпеки Європи.

Починається час оборони. По-друге, потрібно зробити набагато ефективнішим німецький військово-промисловий комплекс. Тому що, якщо США вже не хочуть брати на себе відповідальність за безпеку Європи, а ось двом ядерним країнам континенту, Франції, Великобританії, не вистачає достатньо грошей, вони перебувають у постійних кризах пояснив експерт.

Також політичний оглядач каже, що Німеччина готова забезпечити Україні безпеку, очевидно, за допомогою фінансової підтримки, за допомогою постачання зброї. Але німецькі війська не входитимуть на територію України через історичні обмеження, пов’язані з Другою світовою війною. Натомість Німеччина готова розмістити свої сили по периметру українських кордонів, що теоретично може торкнутися сусідніх країн, включаючи Польщу, де ситуація зі сприйняттям німецької армії є чутливою.

Але факт того, що німецькі війська хочуть бути по периметру українських кордонів, це теж цікава заява федерального канцлера Німеччини підсумував Портников.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими були головні заяви з пресконференції Коаліції охочих 6 січня.