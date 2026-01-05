Затримання Мадуро та ультиматум Трампа: що відомо про Делсі Родрігес, яка виконує обов'язки президента Венесуели

Венесуела отримала нову лідерку

Делсі Родрігес — віцепрезидентка Венесуели з 2018 року, яка 5 січня склала присягу як виконувачка обов’язків президента країни. Це сталося після раптового затримання Ніколаса Мадуро американськими силами.

Що варто знати

Після затримання Ніколаса Мадуро віцепрезидентка Делсі Родрігес офіційно склала присягу і стала виконувачкою обов'язків глави держави

Родрігес виступала з різкою критикою на адресу Вашингтона та Дональда Трампа після викрадення президента Венесуели

До посади віцепрезидентки Венесуели вона була міністеркою закордонних справ

Делсі Родрігес — одна з найвпливовіших постатей у венесуельській політиці останніх двох десятиліть. Вона народилася 18 травня 1969 року в Каракасі в родині лівих активістів — її батько був членом революційної організації й загинув під час затримання поліцією. Брат Делсі Родрігес Хорхе — голова національних зборів (парламенту) Венесуели.

За освітою Родрігес юристка — закінчила Central University of Venezuela, потім навчалася у Парижі та Лондоні. Свою кар'єру вона почала будувати на у нульових і швидко просувалася урядовими структурами Чавеса. Делсі була міністеркою зв’язку й інформації, міністеркою закордонних справ, головою Конституційної асамблеї, а в червні 2018 року стала віцепрезиденткою Венесуели під керівництвом Мадуро.

Делсі Родрігес. Фото: Getty Images

Коли Ніколаса затримали і вивезли до США, Верховний суд Венесуели 4 січня 2026 року постановив, що саме Родрігес має виконувати обов’язки президента за відсутності глави держави. Після цього вона офіційно склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели.

Після того, як Дональд Трамп заявив, що якщо венесуельська еліта не підкориться, "Всі політичні та військові діячі повинні зрозуміти: те, що сталося з Мадуро, може статися і з ними", Родрігес вийшла зі зверненням. Вона фактично перекреслила заяви Трампа.

У своїй промові Родрігес наголосила на непохитності курсу на суверенітет, назвавши дії проти Венесуели жорстокими та неприйнятними. Вона також різко розкритикувала Вашингтон, звинувативши американську сторону в маніпуляціях і інтересах, замаскованих під гучні політичні заяви.

Агентство Reuters з посиланням на інші джерела 3 січня повідомили, що Родрігес виїхала до РФ. А Хорхе Родрігес не з’являвся на публіці від моменту початку операції США, хоча повідомляли, що він перебуває у Каракасі. На складанні присяги Хорхе був присутній.

