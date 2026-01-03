Все життя з вусами: що відомо про нелегітимного президента Венесуели, якого захопили 3 січня

Як колишній шофер став диктатором Венесуели і прибічником Путіна

Вибухи в ніч на 3 січня в Каракасі, повідомлення про американські військові вертольоти над столицею і захоплення Трампом Ніколаса Мадуро повернули Венесуелу в центр світової уваги. Багаторічний лідер країни пройшов довгий шлях від водія автобуса до проросійського лідера Венесуели.

Що варто знати

У ніч на 3 січня США провели масштабну атаку на стратегічні об'єкти в Каракасі

Ніколас Мадуро пройшов шлях від профспілкового лідера та водія автобуса до наступника Уго Чавеса, проте з 2019 року більшість країн світу та опозиція вважають його правління нелегітимним

Мадуро вибудував партнерство з Путіним, закріплене угодами про співпрацю

Коротко про події у Венесуелі

Уночі 3 січня в Каракасі пролунала серія потужних вибухів поблизу військових та урядових об’єктів — поруч із великою базою, портом і ключовими інфраструктурними об’єктами. В американських вертолітах Chinook і Black Hawk над містом помітили Свійськових США, і Дональд Трамп заявив про масштабну операцію та захоплення Ніколаса Мадуро разом із дружиною. У Венесуелі оголосили надзвичайний стан та звинуватили США у спробі силового захоплення ресурсів і зміни влади.

Що відомо про Ніколаса Мадуро

Після смерті лівого президента Венесуели Уго Чавеса, Мадуро став його наступником 5 березня 2013 року, а до цього був віцепрезидентом. Проте будувати свою кар’єру він почав із професії водія автобуса, згодом став лідером профспілки.

Ніколас Мадуро в молодості. Фото: stuki-druki.com

У 1999 році Мадуро став депутатом Національної Асамблеї, а згодом — її головою. У 2006 році він очолив Міністерство закордонних справ Венесуели і просував ідею інтеграції лівих урядів Латинської Америки. За якийсь час Мадуро отримав посаду міністра закордонних справ.

Ніколас Мадуро. Фото: Getty Images

У січні 2019 року Національна асамблея Венесуели ухвалила рішення про усунення Ніколаса Мадуро від влади та оголосила Хуана Ґуайдо в.о. президента. З 11 січня 2019 року він вважається нелегітимним главою держави з точки зору венесуельського парламенту та більшості країн світу, які підтримали опозицію.

7 грудня 2023 року Мадуро публічно заявив про намір включити до складу Венесуели регіон Гаяна-Ессекібо — територію, що охоплює майже 60% площі сусідньої Республіки Гаяна.

Ніколас Мадуро. Фото: Getty Images

Чому Мадуро — проросійський політик

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і російський лідер Володимир Путін мають міцні політичні та стратегічні зв’язки, які розвивалися протягом багатьох років на тлі загального протистояння з США та Заходом. Обидва політики виступають проти західного впливу у своїх регіонах.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін. Фото: wikimedia.org

У травні 2025 року Путін і Мадуро підписали стратегічну угоду про партнерство, що покращило відносини між Росією та Венесуелою. Цей документ передбачає співпрацю в енергетиці, транспорті, фармацевтиці та інших секторах, а також узгодження позицій на міжнародних майданчиках.

