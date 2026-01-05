Задержание Мадуро и ультиматум Трампа: что известно о Делси Родригес, которая исполняет обязанности президента Венесуэлы

Венесуэла получила нового лидера

Делси Родригес — вице-президент Венесуэлы с 2018 года, которая 5 января приняла присягу как исполняющий обязанности президента страны. Это произошло после внезапного задержания Николаса Мадуро американскими силами.

Что следует знать

После задержания Николаса Мадуро вице-президент Делси Родригес официально принесла присягу и стала исполняющим обязанности главы государства

Родригес выступала с резкой критикой в адрес Вашингтона и Дональда Трампа после похищения президента Венесуэлы

До должности вице-президента Венесуэлы она была министером иностранных дел

Делси Родригес – одна из самых влиятельных фигур в венесуэльской политике последних двух десятилетий. Она родилась 18 мая 1969 года в Каракасе в семье левых активистов – ее отец был членом революционной организации и погиб во время задержания полицией. Брат Делси Родригес Хорхе — глава национального собрания (парламента) Венесуэлы.

По образованию Родригес юрист — окончила Central University of Venezuela, затем училась в Париже и Лондоне. Свою карьеру она начала строить в нулевых и быстро продвигалась правительственными структурами Чавеса. Делси была министром связи и информации, министром иностранных дел, главой Конституционной ассамблеи, а в июне 2018 года стала вице-президентом Венесуэлы под руководством Мадуро.

Делси Родригес. Фото: Getty Images

Когда Николас был задержан и вывезен в США, Верховный суд Венесуэлы 4 января 2026 года постановил, что именно Родригес должен исполнять обязанности президента в отсутствие главы государства. После этого она официально принесла присягу как временная глава Венесуэлы.

После того, как Дональд Трамп заявил, что если венесуэльская элита не подчинится, " Все политические и военные деятели должны понять: то, что произошло с Мадуро, может произойти и с ними", Родригес вышла с обращением. Она фактически перечеркнула заявления Трампа.

В своей речи Родригес отметила непоколебимость курса на суверенитет, назвав действия против Венесуэлы жестокими и неприемлемыми. Она также подвергла резкой критике Вашингтон, обвинив американскую сторону в манипуляциях и интересах, замаскированных под громкие политические заявления.

Агентство Reuters со ссылкой на другие источники 3 января сообщили, что Родригес уехала в РФ. Хорхе же Родригес не появлялся на публике с момента начала операции США, хотя сообщали, что он находится в Каракасе. На присяге Хорхе присутствовал.

