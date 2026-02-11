20 кілометрів усього за 8 грн: де у Києві працює найдовший трамвайний маршрут

Столична лінія понад століття з’єднує історичний Поділ із заповідним лісом

Трамвай під номером 12 у Києві, що курсує від Контрактової площі до Пущі-Водиці, офіційно є найдовшим маршрутом міста. Його протяжність становить 20 кілометрів.

Історія цього маршруту налічує понад 125 років. "Телеграф" розповість детальніше про нього.

Від парового двигуна до меценатства Бродського

Освоєння Пущі-Водиці почалося у 1898 році, проте через відсутність зручного сполучення селище залишалося ізольованим. Ситуація змінилася у 1900 році, коли сюди проклали першу колію від Олександрівської (нині Контрактової) площі. Перші чотири роки пасажирів перевозив паровий трамвай, який миттєво став популярним серед поселенців.

Нова ера маршруту розпочалася у 1904 році завдяки фінансуванню відомого мецената Лазаря Бродського. За його кошти лінію електрифікували, побудували дизель-моторну станцію та запустили сучасні на той час моторні вагони . Згодом справу продовжило бельгійське товариство, яке проклало другу колію та скоротило час подорожі з 1,5 години до 60 хвилин . Цікаво, що квиток в обидва боки тоді коштував 43 копійки. Сучасна "дванадцятка" стала спадкоємицею маршрутів №19 та №20, які після революційних подій минулого століття були реорганізовані.

20 кілометрів естетики

Шлях від Контрактової площі до Пущі-Водиці простягається на рекордні 20 кілометрів. Це не просто транспортне сполучення, а повноцінний екскурсійний маршрут. Стартуючи з історичного Подолу, трамвай поступово залишає міську метушню, занурюючи пасажирів у густий ліс. Саме ця ділянка колії, де дерева утворюють природний "тунель", є однією з найпопулярніших локацій для фотосесій у Києві.

Більше, ніж просто транспорт

Для мешканців міста "дванадцятка" — це зручний спосіб дістатися віддаленого району без пересадок. Проте для туристів — це можливість побачити справжню "непричесану" красу столиці за ціною звичайної поїздки. Маршрут ідеально підходить для тих, хто має обмаль часу на піші прогулянки, але хоче відчути атмосферу старого Києва та затишок його околиць.

Як виглядає трамвайна колія у Пущі-Водиці восени

У сучасному ритмі мегаполіса маршрут №12 залишається своєрідним острівцем спокою. Фахівці з туризму зазначають, що такі автентичні подорожі стають дедалі популярнішими серед містян, які шукають швидкого перезавантаження, не виїжджаючи за межі Києва.

Пуща-Водиця влітку

