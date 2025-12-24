Від простих аспірантів до найбагатших людей України: як виглядають засновники SoftServe Кицмей та Любінець
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зараз компанія SoftServe має офіси у 15 країнах
До рейтингу "Топ-25 найбагатших українців" за версією "Фокусу" увійшла засновниця компанії Creatio Катерина Костерева, а також співвласники великої IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей та Ярослав Любінець. Свою професійну кар’єру вони розпочинали разом зі студентської лавки.
Що відомо:
- Тарас Кицмей та Ярослав Любфнець знайомі з дитинства та разом закінчили аспірантуру Львівської політехніки
- Разом з іншими товаришами Кицмей та Любфнець заснували SoftServe та у 2025 році вперше потрапили до рейтингу "Топ-25 найбагатших людей України"
Тарас Кицмей та Ярослав Любінець — що відомо про засновниківSoftServe
Українські IT-підприємці Тарас Кицмей та Ярослав Любінець у 2025 році потрапили до списку "найбагатших українців". Капітал Тараса Кицмея становить 244 мільйони доларів (23 місце в рейтингу), а доходи Ярослава Любінця оцінюють у 195 мільйонів доларів (25 місце в рейтингу).
Відомо, що Тарас та Ярослав знайомі з дитинства, оскільки виросли у сусідніх селах на Івано-Франківщині та розділяли захоплення математикою. Вони закінчили аспірантуру Львівської політехніки й у 1993 році разом із Юрієм Василиком, Ігорем Мендзебровським та Тарасом Вервегою створили компанію SoftServe.
Розвивати бізнес у 90-х було складно. Хлопці орендували неподалік університету двокімнатну квартиру, зробивши її своїм першим офісом. За свої гроші купили три комп’ютери, на яких писали перший код.
Любінець розповідав, що найскладнішим було не писати код, а будувати комунікацію з американцями для продажу продукту. Надсилати готові замовлення до США вони ходили до офісу інтернет-провайдера.
Дзвонити за кордон коштувало величезних грошей, ми дозволяли собі лише кілька дзвінків на тиждень.
У 2000-х підприємці зрозуміли, що для збільшення продажів потрібно відкривати офіс в Америці. У Вашингтоні справа не пішла, тому SoftServe закрила там офіс та відкрила у Бостоні. Зараз компанія володіє офісами в 15 різних країнах, а їх штаб-квартира знаходиться в Остіні (Техас).
SoftServe в останні роки переросла з локальної у глобальну компанію. Під час війни вона відкрила свої центри у Мексиці, Колумбії та Румунії, завдяки чому змогла гнучко перерозподіляти проєкти клієнтів, які побоювалися "українського ринку".
Відомо, що основний капітал Ярослава Любінця, як і Тараса Кицмея, зосереджено у компанії SoftServe. Крім цього, підприємці займаються інвестиціями у львівську нерухомість та різні стартапи.
"Телеграф" писав раніше, як Поперешнюк та Климов потрапили до списку найбагатших українців. Вони розпочинали бізнес із кількох тисяч.