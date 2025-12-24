Від простих аспірантів до найбагатших людей України: як виглядають засновники SoftServe Кицмей та Любінець

Зараз компанія SoftServe має офіси у 15 країнах

До рейтингу "Топ-25 найбагатших українців" за версією "Фокусу" увійшла засновниця компанії Creatio Катерина Костерева, а також співвласники великої IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей та Ярослав Любінець. Свою професійну кар’єру вони розпочинали разом зі студентської лавки.

Тарас Кицмей та Ярослав Любфнець знайомі з дитинства та разом закінчили аспірантуру Львівської політехніки

Разом з іншими товаришами Кицмей та Любфнець заснували SoftServe та у 2025 році вперше потрапили до рейтингу "Топ-25 найбагатших людей України"

Тарас Кицмей та Ярослав Любінець — що відомо про засновниківSoftServe

Українські IT-підприємці Тарас Кицмей та Ярослав Любінець у 2025 році потрапили до списку "найбагатших українців". Капітал Тараса Кицмея становить 244 мільйони доларів (23 місце в рейтингу), а доходи Ярослава Любінця оцінюють у 195 мільйонів доларів (25 місце в рейтингу).

Як виглядає Тарас Кицмей, Фото: Dou.ua

Відомо, що Тарас та Ярослав знайомі з дитинства, оскільки виросли у сусідніх селах на Івано-Франківщині та розділяли захоплення математикою. Вони закінчили аспірантуру Львівської політехніки й у 1993 році разом із Юрієм Василиком, Ігорем Мендзебровським та Тарасом Вервегою створили компанію SoftServe.

Ярослав Любінець, Фото: liga.net

Розвивати бізнес у 90-х було складно. Хлопці орендували неподалік університету двокімнатну квартиру, зробивши її своїм першим офісом. За свої гроші купили три комп’ютери, на яких писали перший код.

Засновники SoftServe у 90-х, Фото: mc.today

Любінець розповідав, що найскладнішим було не писати код, а будувати комунікацію з американцями для продажу продукту. Надсилати готові замовлення до США вони ходили до офісу інтернет-провайдера.

Дзвонити за кордон коштувало величезних грошей, ми дозволяли собі лише кілька дзвінків на тиждень. Ярослав Любінець

Ярослав Любінець потрапив до рейтингу найбагатших українців, Фото: Dou.ua

У 2000-х підприємці зрозуміли, що для збільшення продажів потрібно відкривати офіс в Америці. У Вашингтоні справа не пішла, тому SoftServe закрила там офіс та відкрила у Бостоні. Зараз компанія володіє офісами в 15 різних країнах, а їх штаб-квартира знаходиться в Остіні (Техас).

SoftServe в останні роки переросла з локальної у глобальну компанію. Під час війни вона відкрила свої центри у Мексиці, Колумбії та Румунії, завдяки чому змогла гнучко перерозподіляти проєкти клієнтів, які побоювалися "українського ринку".

Тарас Кицмей у списку найбагатших українців, Фото: прес-служба SoftServe

Відомо, що основний капітал Ярослава Любінця, як і Тараса Кицмея, зосереджено у компанії SoftServe. Крім цього, підприємці займаються інвестиціями у львівську нерухомість та різні стартапи.

