Колишній мільярдер та екскандидат у президенти: що відомо про нардепа Таруту, який "побився" з Безуглою

Активно політикою Тарута зайнявся у 2014 році

Сергій Тарута, який сьогодні у Верховній Раді вступив у суперечку з колегою Мар’яною Безуглою, є впливовою фігурою в українській політиці. Кар’єру він починав як бізнесмен, потім "пробився" до парламенту та висував свою кандидатуру на пост президента України.

Що відомо:

У Верховній Раді стався конфлікт між нардепом Сергієм Тарутою та Мар’яною Безуглою, яка блокувала трибуну

Сергій Тарута — колишній мільярдер, власник ФК "Металург" та співвласник "Індустріального союзу Донбасу"

Тарута є народним депутатом VIII та IX скликань, у 2019 році балотувався у президенти, але зняв свою кандидатуру

Сергій Тарута — що про нього відомо

Сергій Тарута народився 23 липня 1955 року у селі Виноградне Донецької області. Він здобув дві вищі освіти й з кінця 1970-х почав будувати кар’єру в промисловості, міцно пов’язавши свою діяльність із металургією Донбасу.

Сергій Тарута будував кар’єру у промисловості,

З 1979 по 1995 Тарута працював на заводі "Азовсталь", де пройшов шлях від фахівця до управлінця. У середині 90-х вийшов у самостійний бізнес та створив компанію "Азовімпекс". Вже за рік став одним зі співзасновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу", де спочатку обіймав посаду виконавчого директора, а з 2002 року очолив раду директорів.

Сергій Тарута був у списку мільярдерів України

Тарута активно розвивав бізнес корпорації, що дозволило йому неодноразово входити до найбагатших людей України. У 2008 році журнал "Фокус" оцінив його статки у 2,65 млрд доларів і включив до десятки найбагатших українців. За даними Forbes, у 2013 році його капітал становив близько 597 млн доларів.

Довгий час Тарута тримався осторонь великої політики, хоча 1998 року кілька разів обирався до Донецької обласної ради, але до партії не вступав. Ситуація змінилася після 2014 року.

Сергій Тарута у Верховній Раді

Сергій Тарута відкрито виступив проти так званих "ЛДНР" і різко критикував дії Росії у Криму та на Донбасі. У 2014 році він близько півроку очолював Донецьку обласну державну адміністрацію, проте не порозумівся з командою експрезидента Петра Порошенка і незабаром був звільнений з посади.

Сергій Тарута був головою Донецької ОДА

У 2014 році був обраний народним депутатом Верховної Ради VIII скликання, заявивши про намір боротися з корупцією та просуваючи низку законодавчих ініціатив. У 2017 році Тарута створив партію "Основа", яка об’єднала колишніх представників "Партії регіонів" середнього рівня. Саме від цієї політичної сили Тарута балотувався у президенти України у 2019 році, але невдовзі зняв кандидатура на користь Юлії Тимошенко, з якою згодом розпочав тісну співпрацю.

Сергій Тарута зараз

На позачергових парламентських виборах у 2019 році Тарута пройшов до Верховної Ради за списком ВО "Батьківщина", продовживши свою політичну кар’єру.

Сьогодні, 16 грудня, між ним та нардепом Мар’яною Безуглою виник конфлікт. Мар’яна блокувала трибуну, не даючи парламентарям виступати, а Тарута разом з іншими колегами зірвав її плакати та намагався розблокувати трибуну Ради.

Щодо особистого життя, то Сергій Тарута намагається тримати його якомога далі від публіки. Відомо, що у депутата є дружина Ольга та дві доньки: Катерина та Тетяна.

Дочка Сергія Тарути Тетяна (посередині)

"Телеграф" писав раніше, що Безугла потішила поведінкою в Раді. Усі зняли на відео.