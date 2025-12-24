От простых аспирантов до самых богатых людей Украины: как выглядят основатели SoftServe Кицмей и Любинец
Сейчас компания SoftServe имеет офисы в 15 странах
В рейтинг "Топ-25 самых богатых украинцев" по версии "Фокуса" вошла основательница компании Creatio Екатерина Костерева, а также совладельцы крупной IT-компании SoftServe Тарас Кицмей и Ярослав Любинец. Свою профессиональную карьеру они начинали вместе еще со студенческой скамьи.
Что известно:
- Тарас Кицмей и Ярослав Любинец знакомы с детства и вместе окончили аспирантуру Львовской политехники
- Вместе с другими товарищами Кицмей и Любинец основали SoftServe и в 2025 году впервые попали в рейтинг "Топ-25 самых богатых людей Украины"
Тарас Кицмей и Ярослав Любинец — что известно о создателях SoftServe
Украинские IT-предприниматели Тарас Кицмей и Ярослав Любинец в 2025 году попали в список "самых богатых украинцев". Капитал Тараса Кицмея составляет 244 миллиона долларов (23-е место в рейтинге), а доходы Ярослава Любинца оценивают в 195 миллионов долларов (25-е место в рейтинге).
Известно, что Тарас и Ярослав знакомы с детства, поскольку выросли в соседних селах в Ивано-Франковской области и разделяли увлечение математикой. Они окончили аспирантуру Львовской политехники и в 1993 году вместе с Юрием Василиком, Игорем Мендзебровским и Тарасом Вервегой, создали компанию SoftServe.
Развивать бизнес в 90-е было сложно. Парни арендовали недалеко от университета двухкомнатную квартиру, сделав ее своим первым офисом. За свои деньги купили три компьютера на которых писали первый код.
Любинец рассказывал, что самым сложным было не писать код, а строить коммуникацию с американцами для продажи продукта. А отправлять готовые заказы в США ходили в офис интернет-провайдера.
Звонить за рубеж стоило огромных денег, мы позволяли себе всего несколько звонков в неделю
В 2000-х предприниматели поняли, что для поднятия продаж нужно открывать офис в Америке. В Вашингтоне дело не пошло, поэтому SoftServe закрыла там офис и открыла в Бостоне. Сейчас же компания владеет офисами в 15 разных странах, а их штаб-квартира находится в Остине (Техас).
SoftServe в последние годы переросла из локальной в глобальную компанию. Во время войны она открыла свои центры в Мексике, Колумбии и Румынии, благодаря чему смогла гибко перераспределять проекты клиентов, которые опасались "украинского рынка".
Известно, что основной капитал Ярослава Любинца, как и Тараса Кицмея, сосредоточен в компании SoftServe. Помимо этого, предприниматели занимаются инвестициями во львовскую недвижимость и разные стартапы.
