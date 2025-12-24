Поріднився з кримінальним авторитетом і втік із України: чим запам’ятався екснардеп Павелко

Скандальний політик та футбольний функціонер виїхав із країни

Колишній президент української асоціації футболу (УАФ), екснардеп Андрій Павелко виїхав з України. Спортивного функціонера підозрюють у розкраданні коштів на суму 9,3 млн євро.

Павелко очолював український футбол з 6 березня 2015 року по 25 січня 2024 року

Функціонера підозрюють у розкраданні коштів, отриманих від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА)

Павелко виїхав з України

Про виїзд Павелка за кордон повідомив журналіст Костянтин Андріюк у Telegram. За його словами, колишній керівник українського футболу "поїхав по фейковій інвалідності". "Телеграф" розповідає про колишнього народного депутата України 7-го та 8-го скликання.

Павелко до приходу у велику політику займався підприємництвом, керував низкою дніпровських підприємств. У нульових став спортивним функціонером, очоливши Федерацію футболу Дніпропетровської області, а також місцеве відділення Національного олімпійського комітету України. Андрій розпочав політичну діяльність із місцевого рівня і навіть намагався стати мером Дніпра, проте на виборах посів друге місце.

Актори "95 кварталу" агітували за Павелка на виборах мера Дніпра

На парламентських виборах-2012 пройшов у Верховну Раду від Об’єднаної опозиції "Батьківщина". У жовтні зі скандалом залишив фракцію за опортунізм. На позачергових виборах-2014 пройшов до парламенту від "Блоку Петра Порошенка". 2017 року Павелко очолив український футбол. На посаді глави УАФ потрапив у кілька гучних скандалів.

Скандал із Кубком Ліги чемпіонів

Київ прийняв фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2017/2018 "Реал" — "Ліверпуль" (3:1). Незадовго до вирішальної гри до столиці прибув трофей, а через деякий час у мережі з’явилися знімки Лізи Чаус, падчерки Андрія, з Кубком чемпіонів. Також Кубок тримала в руках дочка Павелка Анастасія. Крім того, в одному з дніпровських храмів з трофеєм фотографувався Олександр Петровський, скандальний український бізнесмен, кримінальний авторитет на прізвисько "Нарік". Згідно з правилами УЄФА, Кубок чемпіонів повинен переміщатися виключно під охороною та передаватися лише офіційним особам, які відповідають за організацію матчів.

Петровський – сват Павелко. У серпні 2017 року син Павелка Микита і дочка Петровського Богдана зіграли весілля майже за 1,5 млн євро в Гофбурзькому імператорському палаці у Відні (Австрія).

Павелко зараз перебуває у цивільному шлюбі з моделлю Катериною Чаус, матір’ю Лізи.

Першою дружиною Павелка була Аліна Сергієнко, дочка дніпропетровського бізнесмена та екснардепа Леоніда Сергієнка. Згодом пара розлучилася, від цього шлюбу Павелко має двох дорослих дітей Микиту та Анастасію, хрещеним батьком якої є нинішній голова УАФ Андрій Шевченко.

Підозра від Генпрокуратури

3 жовтня 2025 року Офіс генпрокурора України повідомив про підозру Павелку. Експрезидента УАФ підозрюють у скоєнні низки кримінальних правопорушень: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, звинувачення в організації складання та свідомої видачі неправдивих офіційних документів, скоєних за попередньою змовою групою осіб.

Як встановила комісійна судово-економічна експертиза, розмір збитків, завданих ФФУ (Федерація футболу України, так раніше називалася УАФ — Ред.) через перерахування коштів на рахунки іноземних компаній, становить 9.32 млн євро. Йдеться про кошти протягом періоду з 17 квітня 2015 року до 1 грудня 2016 року.

