Породнился с криминальным авторитетом и сбежал из Украины: чем запомнился экс-нардеп Павелко
-
-
Скандальный политик и футбольный функционер выехал из страны
Бывший президент украинской ассоциации футбола (УАФ), экс-нардеп Андрей Павелко выехал из Украины. Спортивного функционера подозревают в хищении средств на сумму в 9,3 млн евро.
Что нужно знать
- Павелко возглавлял украинский футбол с 6 марта 2015 по 25 января 2024 года
- Функционер подозревается в хищении средств, полученных от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
- Павелко выехал из Украины
О выезде Павелко за границу сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram. По его словам, бывший руководитель украинского футбола "уехал по фейковой инвалидности". "Телеграф" рассказывает о бывшем народном депутате Украины 7-го и 8-го созыва.
Павелко до прихода в большую политику занимался предпринимательством, руководил рядом днепровских предприятий. В нулевых стал спортивным функционером, возглавив Федерацию футбола Днепропетровской области, а также местное отделение Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Андрей начал политическую деятельность с местного уровня и даже пытался стать мэром Днепра, однако на выборах занял второе место.
На парламентских выборах-2012 прошел в Верховную Раду от Объединенной оппозиции "Батькивщина". В октябре со скандалом покинул фракцию за оппортунизм. На внеочередных выборах-2014 прошел в парламент от "Блока Петра Порошенко". В 2017 году Павелко возглавил украинский футбол. На должности главы УАФ угодил в несколько громких скандалов.
Скандал с Кубком Лиги чемпионов
Киев принял финал Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018 "Реал" — "Ливерпуль" (3:1). Незадолго до решающей игры в столицу прибыл трофей, а через некоторое время в сети появились снимки Лизы Чаус, падчерицы Андрея, с Кубком чемпионов. Также Кубок держала в руках дочь Павелко Анастасия. Кроме того, в одном из днепровских храмов с трофеем фотографировался Александр Петровский, скандальный украинский бизнесмен, криминальный авторитет по прозвищу "Нарик". Согласно правилам УЕФА, Кубок чемпионов должен перемещаться исключительно под охраной и передаваться только официальным лицам, отвечающим за организацию матчей.
Петровский — сват Павелко. В августе 2017 года сын Павелко Никита, и дочь Петровского Богдана сыграли свадьбу почти за 1,5 млн евро в Гофбургском императорском дворце в Вене (Австрия).
Павелко сейчас состоит в гражданском браке с моделью Екатериной Чаус, матерью Лизы.
Первой женой Павелко была Алина Сергиенко, дочь днепропетровского бизнесмена и экс-нардепа Леонида Сергиенко. Впоследствии пара развелась, от этого брака у Павелко есть двое взрослых детей Никита и Анастасия, крестным отцом которой является нынешний глава УАФ Андрей Шевченко.
Подозрение от Генпрокуратуры
3 октября 2025 года Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении Павелко. Экс-президента УАФ подозревают в совершении ряда уголовных правонарушений: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, обвинение в организации составления и сознательной выдаче ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Как установила комиссионная судебно-экономическая экспертиза, размер ущерба, нанесенного ФФУ (Федерация футбола Украины, так раньше называлась УАФ, — Ред.) из-за перечисления средств на счета иностранных компаний, составляет 9.32 млн евро. Речь идет о средствах в течение периода с 17 апреля 2015 года по 1 декабря 2016 года.
Ранее сообщалось, что Шевченко угодил в очередной скандал. Дело в том, что глава украинского футбола активно развивает падел в Украине, хотя в его "родном" виде спорта очень много проблем.