Референдуму замало: Портников пояснив, чи можлива законна відмова України від територій

Основний Закон України не дає однозначної відповіді на це питання

Навіть якщо українська влада мала б політичну волю для проведення референдуму щодо відмови від територій на користь Росії, це суперечить Конституції України. Навіть якби українці на референдумі висловилися за відмову від територій, вирішувати це питання має тільки Конституційний суд України.

Що треба знати:

Після двох днів роботи над майбутньою мирною угодою у Берліні США та Україна не дійшли згоди щодо територій

Конституція України забороняє зміни територіальної цілісності України в неконституційний спосіб

Неясно, чи є референдум в цьому випадку "конституційним способом" зміни кордонів України

Про це у відео на своєму YouTube-каналі розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников. Відео присвячене аналізу результатів переговорів у Берліні за участю представників США та України.

Портников зазначив, що документ, над яким працюють сторони, містить критично важливе застереження, що міжнародні кордони не мають змінюватися силою. В ньому наголошується, що будь-які рішення з цього питання повинні прийматися народом України лише після надання надійних гарантій безпеки. Саме з територіальних питань досі не вдалося досягти якихось серйозних домовленостей між українською та американською делегаціями.

Оглядач пояснив, що, на його думку, йдеться про виведення українських військ з території Донецької області. Також може йтися про те, що Україна погоджується з фактичним або юридичним російським контролем над територією, окупованою росіянами після 2014 року.

І коли говориться, що це може вирішуватися тільки народом України, знову відсилається до відповідних статей української конституції, які підкреслюють, що питання територіальної цілісності України можуть вирішуватися тільки шляхом загальнонародного референдуму. Однак з цього приводу, я думаю, теж буде реальна дискусія між юристами, тому що одна зі статей української конституції прямо заперечує можливість зміни територіальної цілісності України, щоправда, в неконституційний спосіб, Віталій Портников

Що таке "конституційний спосіб" зміни територіальної цілісності України, додав журналіст, ніхто сказати не може. Неясно також, чи входить туди референдум. За словами Портникова, головне питання в тому, чи може загальнонародний референдум із подальшою імплементацією Верховною Радою змінити українську конституцію в частині територіальної цілісності.

Це може вирішити тільки Конституційний суд України. І це при тому, якщо громадяни України на референдумі висловляться за відмову від території. Так що це насправді не така проста ситуація, як здається. Навіть на Заході. Але наскільки я розумію зараз чітких територіальних порозумінь немає, — резюмував Портников

Референдум щодо відмови від територій — що сказав Зеленський

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати народ України. У цьому контексті він заговорив про референдум.

Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України, — сказав він

Раніше "Телеграф" розповідав, які важливі заяви зробив Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Берліні. Зокрема він розкрив, чи може Україна визнати Донбас російським.