НАТО цікаві українські ноу-хау щодо дронів, — посадовець Альянсу

Ольга Кирилова
Автор
Новина оновлена 16 березня 2026, 11:12
Вибух, дрон та прапор Альянсу. Фото Колаж "Телеграфу"

Українські рішення випробувані на фронті

Досвід України цікавий не лише країнам Перської затоки. На тлі подій на Близькому Сході НАТО активно переймає досвід українських військових, а також хоче надати доступ до свого ринку для вітчизняних виробників.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив Клаудіо Палестіні — керівник з інновацій та впровадження технологій у Північноатлантичному альянсі.

Що важливо знати:

  • Київ та партнери по НАТО разом розробляють інноваційні рішення у сфері ППО
  • Альянс змінив тему головної події року через дрони
  • Європа цікавиться інвестиціями в українську "оборонку"

"Звісно, коли ми говоримо про війну з використанням дронів, нам є чого повчитися у вас. Маємо багато компаній з України, від яких ми хочемо перейняти ноу-хау, а також відкрити для них ринок НАТО", — пояснив посадовець.

Ба більше, на ключовій події року — липневому саміті Північноатлантичного альянсу в Анкарі — протидія безпілотникам буде одним з основних пунктів порядку денного.

"Ми відчуваємо дедалі більший тиск у вигляді загроз від дронів у межах Альянсу. Тож безумовно це буде однією з тем саміту.

Досвід України вже активно використовується… Ми маємо регулярні контакти щодо цього. В міру того, як ми рухаємося до саміту, ми залучаємо Україну до всіх заходів, які проводимо щодо протидії безпілотним системам", — сказав Палестіні.

Одним із стовпів такої співпраці стало створення UNITE — Brave NATO наприкінці 2025 року — це багатомільйонна рамкова програма, яка порівну фінансується Україною та Альянсом.

"Ідея полягає в тому, щоб розробляти спільні прототипи разом", — зазначає Клаудіо Палестіні.

За його словами, ціль програми — дати можливість Україні ще більше інтегруватися у структурований підхід НАТО, а також забезпечити взаємосумісність українського війська та армій військово-політичного блоку. Ще одна мета — стимулювати інвестиції в Україну.

"Ми знаємо, що існує великий інтерес до інвестування в українські компанії, але часто виникає питання — у які саме.

Через цю програму може з’явитися більше передбачення та стабільності для цього", — сказав представник НАТО.

За словами Палестіні, додатково між НАТО та Україною вже кілька років діє Дорожня карта інноваційної співпраці.

"Це дорожня карта, покликана, по-перше, зрозуміти, як ми можемо вчитися з українського досвіду, а по-друге — як ми можемо принести в Україну наші компанії, продукти та технологічні розробки", — пояснив посадовець.

Один із результатів такого співробітництва — спільний центр JATEC у Польщі. В ньому українські та західні військовослужбовці пліч-о-пліч працюють над аналізом уроків війни в Україні, а також підготовкою рішень для найбільш критичних потреб на передовій.

Пріоритетні напрями інновацій формуються саме на запит Києва.

"Доступна за ціною протиповітряна оборона, протидія БПЛА — один із основних напрямів. Ми також бачимо великий інтерес до електронної розвідки. Також — евакуація поранених, використання роботів для виконання місій", — підсумував Клаудіо Палестіні.

#Україна #НАТО #БПЛА