НАТО цікаві українські ноу-хау щодо дронів, — посадовець Альянсу

Українські рішення випробувані на фронті

Досвід України цікавий не лише країнам Перської затоки. На тлі подій на Близькому Сході НАТО активно переймає досвід українських військових, а також хоче надати доступ до свого ринку для вітчизняних виробників.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив Клаудіо Палестіні — керівник з інновацій та впровадження технологій у Північноатлантичному альянсі.

"Звісно, коли ми говоримо про війну з використанням дронів, нам є чого повчитися у вас. Маємо багато компаній з України, від яких ми хочемо перейняти ноу-хау, а також відкрити для них ринок НАТО", — пояснив посадовець.

Ба більше, на ключовій події року — липневому саміті Північноатлантичного альянсу в Анкарі — протидія безпілотникам буде одним з основних пунктів порядку денного.

"Ми відчуваємо дедалі більший тиск у вигляді загроз від дронів у межах Альянсу. Тож безумовно це буде однією з тем саміту.

Досвід України вже активно використовується… Ми маємо регулярні контакти щодо цього. В міру того, як ми рухаємося до саміту, ми залучаємо Україну до всіх заходів, які проводимо щодо протидії безпілотним системам", — сказав Палестіні.

Одним із стовпів такої співпраці стало створення UNITE — Brave NATO наприкінці 2025 року — це багатомільйонна рамкова програма, яка порівну фінансується Україною та Альянсом.

"Ідея полягає в тому, щоб розробляти спільні прототипи разом", — зазначає Клаудіо Палестіні.

За його словами, ціль програми — дати можливість Україні ще більше інтегруватися у структурований підхід НАТО, а також забезпечити взаємосумісність українського війська та армій військово-політичного блоку. Ще одна мета — стимулювати інвестиції в Україну.

"Ми знаємо, що існує великий інтерес до інвестування в українські компанії, але часто виникає питання — у які саме.

Через цю програму може з’явитися більше передбачення та стабільності для цього", — сказав представник НАТО.

За словами Палестіні, додатково між НАТО та Україною вже кілька років діє Дорожня карта інноваційної співпраці.

"Це дорожня карта, покликана, по-перше, зрозуміти, як ми можемо вчитися з українського досвіду, а по-друге — як ми можемо принести в Україну наші компанії, продукти та технологічні розробки", — пояснив посадовець.

Один із результатів такого співробітництва — спільний центр JATEC у Польщі. В ньому українські та західні військовослужбовці пліч-о-пліч працюють над аналізом уроків війни в Україні, а також підготовкою рішень для найбільш критичних потреб на передовій.

Пріоритетні напрями інновацій формуються саме на запит Києва.