У Молдові вже екологічна тривога, а в Україні... Що загрожує Дністру після удару Росії по ГЕС

Ця річка — головне джерело для водозабезпечення Кишинева та Одеси

Результати дослідження води Дністра після атаки Росії на Новодністровську ГЕС показали підвищення вмісту нафтопродуктів. У Молодові вже оголосили екологічну тривогу після удару, однак чи дійсно є привід для паніки і для України.

Що треба знати:

Лише на одній ділянці показники якості води погіршились

Україна співпрацює з Молодовою для урегулювання ситуації

Для знешкодження забруднення використовують сорбенти

Як дізнався "Телеграф", за даними моніторингу Держводагентства, в Україні дослідження води проводилось ще 10 березня 2026 року. Тоді біля с. Нагоряни Вінницької області виявили підвищення вмісту нафтопродуктів до 0,127 мг/дм³.

Це на 2,5 рази вище за норму для рибогосподарських цілей (0,05 мг/дм³). В інших точках у Вінницькій області показники були в межах норми або нижчі (м. Могилів-Подільський та м. Ямпіль концентрації нафтопродуктів становили 0,012–0,041 мг/дм³).

Дністровська ГЕС

У районі водозабору м. Одеса (м. Біляївка) 14.03.2026 показник становив 0,05 мг/дм³ — на рівні норми, як і у Дністровському лимані — 0,07 мг/дм³. Експерти наголосили, що Дністер головне джерело для водозабезпечення Кишинева та Одеси.

Зауважимо, що у Держводагентстві не назвали причину забруднення. Але напередодні Росія вдарила по Новодністровській ГЕС, що призвело до витоку нафтопродуктів у Дністер.

Витік нафтопродуктів.

Яких заходів вжила України:

встановлено 3 рівні бонових загороджень на р. Дністер: нижче Нижньодністровської ГЕС, с. Оксанівка Вінницької області, а також навколо водозабору міста Одеса (превентативно),

застосовано сорбент для знешкодження забруднення, а також створено запас сорбентів для локалізації можливих плям,

проводиться постійний лабораторний моніторинг води у Вінницькій та Одеській областях та здійснюється обмін даними з молдовською стороною,

за зверненням Молдови 14-15 березня зменшено скиди води з Нижньодністровської ГЕС з 100 до 80 м³/с, що знизить концентрацію забруднення на території країни та забезпечить більш ефективний збір і утилізацію забруднень,

проводиться щоденна комунікація з Державною установою національної адміністрації "Аппеле Молдови" та службами МВС Молдови.

Що кажуть в Молдові

Президентка країни Мая Санду повідомила про оголошення екологічної тривоги у Молдові після удару Росії по Новодністровській ГЕС в Україні. Вона наголосила, що це загрожує водопостачанню країни та Росія має нести відповідальність за свої дії.

Дністровська ГЕС на карті

В уряді Молдови додали, що приводу для паніки немає, але оголошення тривоги — превентивний захід. Це дозволить країні швидко та скоординовано провести потрібні заходи для захисту здоров'я населення, навколишнього середовища та інфраструктури водопостачання.

