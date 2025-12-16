Чим закінчилися перемовини в Берліні? Зеленський зробив 9 важливих заяв

У понеділок, 15 грудня, у Берліні відбувся другий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Сторони досягли прогресу по багатьох пунктах, але все ще лишаються протиріччя.

Що треба знати:

За результатами переговорів у Німеччині Україна та США все ще мають різні позиції щодо територіального питання

До другого дня перемовин доєднався президент США Дональд Трамп

Цього тижня американці мають провести переговори з Росією, після чого буде нова зустріч української та американської переговорних команд

За результатами перемовин президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв. "Телеграф" зібрав головні.

Обговорювалися п'ять документів

Зеленський пояснив, що в ході кількох раундів переговорів сторони обговорювали п’ять документів, що стосуються завершення війни. Частина з них є гарантіями безпеки, інші стосуються повоєнного відновлення.

Ми провели три-чотири раунди перемовин між нами, окремі раунди були на полях цього саміту між нашими командами, без мене також. Домовленість важлива — ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, — розповів Зеленський

Він додав, що йшлося також про кошти на відновлення України. Порушувати питання житла для тих, хто втратив його через війну та підтримки родин загиблих захисників.

Я сьогодні вперше підняв питання, яке, на мій погляд, дуже важливе. Це наші переселенці, які втратили житло. Це великі гроші, десятки мільярдів доларів — ми нарахуємо близько 70-80 мільярдів … Я вважаю, що будь-який воїн, який загинув на війні, це для нас Герой. Нам дуже непросто нести цю фінансову відповідальність, хоча це гордість, але це дійсно серйозне навантаження. Ми все це будемо виплачувати, Володимир Зеленський

Про "деструктивні пункти" мирного плану

Зеленський зазначив, що на переговорах наголосив на тому, щоб небажані для Києва пункти плану не з'явилися в інших документах.

Ми сказали партнерам, що ці пункти у тому чи іншому формулюванні, які були вилучені… дуже не хочеться, щоб вони з’являлися в інших документах … Я, чесно кажучи, не хочу їх сьогодні коментувати. Важливо, що їх вже немає. Це не значить, що у нас зараз ідеальний план. Але це робоча версія, — сказав президент

Україна не визнаватиме Донбас російським

Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але проте, ми проговоримо питання щодо території. Ви знаєте, що воно одне з ключових. У нас поки що консенсусу немає, Володимир Зеленський

Про референдум

У будь-якому випадку ми поки що не говоримо про референдум. Складний документ, складні рішення. Пробуємо зробити все, щоби й без того, життя, яке непросте в українців, через війну, не ускладнювати тими чи іншими рішеннями, — сказав глава держави

Про територіальне питання

Зеленський поінформував, що компромісу з цього приводу поки не знайдено. Вимоги РФ незмінні, триває робота.

Ви знаєте, що воно одне з ключових. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає, — зауважив він

Переговори України та США у Берліні

Про вибори

Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам. Я готовий до виборів. Для того, щоб народ України був готовий до цього, потрібна співпраця законодавця щодо змін законів, але передусім найголовніше — це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура. Я сказав (партнерам – ред.), що 60-90 днів, або скільки нам потрібно буде, той чи інший термін, який які ми готові погодити і з партнерами, і з "рускіми" (…) і для виборів потрібне cisefire (припинення вогню – ред.), Володимир Зеленський

Про Різдвяне перемир'я

Президент підтримав ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про запровадження Різдвяного перемир’я. Цю ідею підтримують також США.

Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і Сполучені Штати Америки в кроках щодо закінчення війни, — сказав Зеленський

До другого раунду переговорів долучився президент США Дональд Трамп

Усі разом з європейцями ми сьогодні розмовляли з президентом США Трампом. Ми з ним особисто спілкувались, про всі ці кроки, — зазначив президент

Зеленський додав, що коли документи допрацюють або сторони наблизяться до кінцевого варіанту, він та Трамп зустрінуться.

Про наступні кроки

Вже цими вихідними може відбутися нова зустріч української та американської переговорних команд. Якщо вона відбудеться та пройде успішно, далі буде розглядатися зустріч Зеленського та Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав про результати першого дня переговорів у Берліні. Вона тривала понад 5 годин.