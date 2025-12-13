Україна залишиться сама? Чого чекати від США та Трампа у 2026 році

Вибори в Конгресі можуть чимало змінити для Києва

З наближенням 2026 року у багатьох виникають питання: чого ж чекати Україні від США та як може змінитись курс голови Білого дому Дональда Трампа. Особливо враховуючи його тиск щодо мирного плану та переговорів.

На ці питання відповів старший радник Департаменту з питань оборони та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), колишній полковник Корпусу морської піхоти США з більш ніж 30-річним досвідом Марк Канчіан в інтерв'ю ТСН. За його словами, разючих змін у позиції США можна не чекати, але дещо ймовірніше змінитися.

Що треба знати:

США намагаються відійти від підтримки Європи, аби вона сама себе захищала

Суттєвий вплив на переговори, позицію Трампа матимуть українські удари по енергетиці РФ

Майбутні вибори в Конгресі можуть зіграти на користь Україні

Канчіан каже, що є дві очевидні речі, яких слід чекати у 2026 році. Перша — адміністрація Трампа хоче, щоб Європа сама себе захищала і не покладалася на США. Тобто європейські країни мають взяти на себе головну відповідальність за допомогу Україні.

Друге — існує культурно-політична розбіжність у новій Стратегії національної безпеки США. Досить добре це показують оцінки "демократичного відкату в Європі". Тут йдеться про погляди адміністрації Трампа на велику кількість мігрантів і на те, що деякі країни можуть бути ненадійними партнерами з погляду безпеки саме через масштаби імміграції.

"Ми побачимо продовження нинішньої політики. США продаватимуть зброю європейцям, але не надаватимуть власного фінансування. Це, ймовірно, триватиме, адже президент Трамп сприймає світ передусім крізь економічну призму. З його точки зору, продаж зброї — це добре для економіки США та американського виробництва", — пояснює колишній полковник.

На його думку, США продовжать свою політику щодо Європи, але вона не стане жорсткішою. Трамп продовжить підштовхувати Європу до відповідальності за власну оборонку.

Канчіан додає, що в цій дискусії бракує ще одного важливого елементу — Стратегії національної оборони. Адже Стратегію національної безпеки, яка виходить з Білого дому, усі бачили. Але є ще й Стратегія національної оборони, яку готує Пентагон, і саме вона міститиме деталі щодо американських сил та їхнього розміщення.

"Для Європи ключовим буде питання, чи залишаться американські війська на континенті. Очікується, що ті сили, які були терміново (додатково — Ред.) перекинуті до Європи на початку війни у 2022 році, повернуться до США", — пояснює експерт.

Які прогнози для України на 2026 рік

Канчіан вважає, що адміністрація Трампа продовжить нинішній курс. Навряд чи можна чекати кардинальних змін, навіть у розмовах про мирний план та переговори.

Одним із непередбачуваних чинників на 2026 залишаються українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Україна активно атакує РФ та отримує для цього додаткові ресурси.

"Найпотужніший інструмент тиску на Росію, який може змусити її погодитися на домовленості. Саме енергетичний сектор утримує російську економіку на плаву й дозволяє продовжувати війну, платити своїм союзникам й уникати серйозних потрясінь для російського населення", — каже колишній полковник.

Він додав, що навіть рекомендував би Генштабу ЗСУ зосередити ресурси саме на цьому: продовжувати удари по енергетичних об’єктах і знижувати рівень енергетичного виробництва. Під час Другої світової США засвоїли урок, що удари по енергетичній інфраструктурі Німеччини мали величезний ефект.

Канчіан каже: "У листопаді в США відбудуться (проміжні — Ред.) вибори (до Конгресу США, американці переоберуть третину Сенату й всю Палату представників — Ред.), а новий склад Конгресу розпочне роботу на початку січня 2027 року. Очікується, що демократи отримають більшість у Палаті представників. Останнім часом вони демонстрували серйозні успіхи, тож не можна виключати, що вони зможуть отримати контроль і над Сенатом. Це змусить адміністрацію Трампа значно більше зосередитися на внутрішніх питаннях і шукати двопартійні рішення, що для них надзвичайно складно. Але водночас це означатиме, що уваги до України може стати менше. Можливо це навіть піде на користь, адже фокус зміститься на внутрішню політику США".

Однак тут не слід відкидати те, що демократи можуть тиснути на адміністрацію Трампа з вимогою активніше допомагати Україні.

