"Починається м’яка путінізація". Що не так з присудженням Оскара фільму "Пан Ніхто проти Путіна"

Кремль отримає з цього чималу вигоду

Росіяни докладають багато зусиль, аби повернутись та втриматись в колі цивілізованих країн. Особливо добре це видно через те, що одну з найголовніших кінопремій "Оскар" отримав документальний фільм "Пан Ніхто проти Путіна".

Хоча цей фільм і є датсько-чеською документалкою про пропаганду в російській початковій школі, подія викликає чимало питань. Адже одним з головних акторів є Павло Таланкін. "Телеграф" звернувся до експертів, аби дізнатись як це впливатиме на світ далі та про що свідчить.

Що треба знати:

Росія використовує кіно, спорт та інші сфери як засіб війни

Україна має протидіяти нормалізації ставлення до росіян на світових майданчиках

Як зазначив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, те, що фільм про росіян отримав Оскар свідчить про дуже багато.

"Росія докладає зусиль, щоб повернутися в коло цивілізованих країн, у світовий культурний та спортивний контекст. І "хорошие руськие" є таким собі місточком до відновлення контактів з Росією. Є, до речі, ще прецедент з Венеційським бієнале, де допустили РФ", — каже експерт.

Олександр Леонов

Зауважимо, що Венеційської бієнале — одна з найпрестижніших і найстаріших у світі міжнародних виставок сучасного мистецтва, яка проходить у Венеції (Італія) кожні два непарні роки з 1895 року. Його фінансування можуть суттєво скоротити. Також є ризик призупинення гранту в розмірі двох мільйонів євро, якщо організатори й надалі плануватимуть включення Росії в неї.

Адже весь фільм побудований на тому, що російський вчитель виступає проти війни в Україні та у світі, а також проти пропаганди лідера Росії Володимира Путіна. При цьому "Пан Ніхто проти Путіна" отримує Оскар на тлі намагань президента США Дональда Трампа знайти спільну мову з Путіним.

"Тут досить небезпечно розмивається розуміння, хто є "імперією зла". Гадаю, протидіяти цьому треба і на політичному рівні — солідарна з Україною відмова двох десятків країн від участі у відкритті Паралімпіади є свідченням. Але найбільш дієвою є погроза втрати спонсорські гроші", — додає Леонов.

Кадр із фільму "Пан Ніхто проти Путіна"

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, вважає присудження Оскара фільму про росіян великою помилкою.

"Росіяни все використовують як засіб війни — культуру, спорт, кіно тощо. Все стає частиною ідеології та пропаганди. І Захід на це ведеться", — каже нардеп.

Олександр Мережко

Він пояснює: хоч як би Захід не намагався вдавати, що він знає з ким має справу, але насправді — це ілюзія. В США, Європі й досі вірять в "хороших руських", а фільм "Пан Ніхто проти Путіна" підтверджує це. Кремль отримує з цього чималу вигоду, адже поступово створює базу для зняття чи пом'якшення санкцій.

Павло Таланкін на врученні Оскара. Фото: Getty Images

Як каже Мережко, ці вкиди про "хороших руських" намагаються зняти відповідальність з росіян, які самі й обрали Путіна лідером держави. Вони ніби будують образ, що росіяни не мають відношення до дій Кремля та його агресії.

"Вони обрали Путіна не один раз, багато разів голосували, знаючи, хто він. Вони не є жертвою, вони є злочинцем, насправді. А на Заході намагаються створити наратив, що нібито це жертва, і це перший крок до того, щоб ставити питання про зняття санкцій", — пояснює нардеп.

За його словами, допуск Росії до Паралімпійських ігор, фільм на Оскарі — це все спосіб показати, як начебто народ Росії "страждає". Це дасть змогу не просто підтримувати діалог з російським громадянським суспільством, а стане підґрунтям до нормалізації відносин з Росією.

Схожу думку висловив й професійний історик, дипломат, посол України в Республіці Хорватія (2010—2017), а також в Боснії і Герцеговині (2011—2017) Олександр Левченко.

"Виходить, що так (росіян потихеньку повертають у світовий порядок денний. — Ред.). Трамп постелив червону доріжку в Анкориджі і очевидно там домовився з Путіним про обриси нового світового порядку. На жаль, така політика повністю зруйнувала попередні зусилля Заходу щодо бойкоту Кремля та росіян, допоки не буде зупинено війну в Україні", — каже історик.

Нардеп Ростислав Павленко (Європейська солідарність) в коментарі "Телеграфу" розповів: "Росіяни працюють дуже системно і на всіх фронтах, від дипломатії до "Россотрудничества", лобістів і агентів впливу. І протидія мала б бути також системною. Зовнішня політика — це точно не та сфера, де все має замикатися на оточенні президента. Інакше кількість символічних "камбеків" Росії зростатиме".

Ростислав Павленко

Як Україна може протидіяти нормалізації відносин з росіянами

На думку Мережка, треба заявляти про своє невдоволення на міжнародних майданчиках. Проводити просвітницьку роботу серед населення тієї країни, де живуть представники нашої діаспори.

"Люди за кордоном не розуміють, що спорт в Росії – це знаряддя війни. Це ж стосується кіно. Бо давати Оскар фільму про росіян — це крок до м'якої путінізації, що абсолютно неприйнятно", — каже нардеп.

Павленко переконаний, що працюючи разом із союзниками на випередження — у спортивних, культурних, гуманітарних питаннях, можна досягти певних результатів. Треба координувати зусилля дипломатів, депутатів, спортивних, культурних, мистецьких діячів, лідерів думок на цей напрямок.

