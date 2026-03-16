Ірану невигідний удар по Україні: Кулеба пояснив чому

Атака по нашій країні для Тегерана недоцільна

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає малоймовірним ракетний удар Ірану по території України, навіть попри те, що іранські балістичні ракети теоретично можуть досягти Києва.

Про це Кулеба розповів у власному Youtube-каналі. За його словами, для Тегерана такий крок не має очевидної стратегічної мети, адже наявні ракети доцільніше використовувати для ударів по ближчих і важливіших для Ірану цілях у регіоні.

"Я буду дуже здивований, якщо Іран дійсно завдасть ракетного удару по території України, в принципі. Я просто не розумію, навіщо їм це потрібно", – сказав він.

Він впевнений, що дрони навіть не долетять до України, а ракети треба економити для ударів по більш нагальним цілям, які реально є стратегічно важливими для ісласмської республіки в регіоні.

"А пальнуть по Україні, ну, одна ракета, дві і що далі? Яка ціль?", – запитує Кулеба.

За його словами, вважається, що Тегеран володіє балістичними ракетами, дальність стрільби яких 2000 км.

"Є думки, припущення у тямущих людей, що ці ракети можуть летіти на 2500 км", – каже колишній глава МЗС.

В такому разі теоретично територія суходолу України потрапляє в радіус дії балістичних ракет, які знаходяться у розпорядженні Ірану. Ракета може долетіти до Києва.

Але іранцям нераціонально марнувати ці ракети, коли можна вдарити по ізраїльському або американському об'єкту, який розташований на ближчій відстані.

Нагадаємо, Іран почав погрожувати Україні через відправлення українських фахівців на Близький Схід для перехоплення "Шахедів". Там заявили, що тепер уся територія України є "законною ціллю" ісламської республіки.