"Ці дні можуть наблизити нас до миру": що сказав Зеленський про перемовини з США в Берліні

Українська делегація робить все, щоб досягти результату, який поважатиме народ України

У Берліні завершився другий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Сторони досягли прогресу по багатьох пунктах, але щодо ключових питань, порозуміння поки що немає.

Погляди на територіальні питання в України та США на цей момент залишаються різними. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем спілкування з представниками медіа в Берліні.

"Я б не стверджував, що США на переговорах чогось домагалися (зокрема, поступок України в територіальних питаннях, — ред.). Це вимоги росіян. Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі підіймають це питання", — заявив Зеленський.

Також, він означив роль США в переговорах про припинення війни. Президент наголосив, що американська сторона прагне виступати виключно як посередник.

"Я думаю, що американська сторона як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я б хотів, щоб в цих питаннях Сполучені Штати Америки продовжували формат медіації", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото Скріншот

Що ще сказав президент

Є деякі речі, які точно не допоможуть Україні. Важливо, що я не бачу їх у нових редакціях документів. Питання поступок наразі не є актуальним.

Наразі у нас різні позиції щодо питання територій, але, американські колеги почули мою особисту позицію, і я радий, що особисто її доніс.

З командою США був прогрес із багатьох питань, але не відомо, як це сприйматиме агресор.

Ці дні можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру.

Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який поважатиме народ України.

Як відомо, США намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті багатьох консультацій було підготовлено документ, більш прийнятний для України, але у мирному плані США все ще є суперечливі питання, зокрема, щодо обміну територіями та гарантій безпеки для України. За інформацією The Wall Street Journal, людина, поінформована про хід переговорів в Берліні, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона не бажає йти на компроміс щодо свого мирного плану.

