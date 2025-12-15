"Ці дні можуть наблизити нас до миру": що сказав Зеленський про перемовини з США в Берліні
Українська делегація робить все, щоб досягти результату, який поважатиме народ України
У Берліні завершився другий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Сторони досягли прогресу по багатьох пунктах, але щодо ключових питань, порозуміння поки що немає.
Погляди на територіальні питання в України та США на цей момент залишаються різними. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільного з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем спілкування з представниками медіа в Берліні.
"Я б не стверджував, що США на переговорах чогось домагалися (зокрема, поступок України в територіальних питаннях, — ред.). Це вимоги росіян. Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема, що стосується територій. Безумовно, всі підіймають це питання", — заявив Зеленський.
Також, він означив роль США в переговорах про припинення війни. Президент наголосив, що американська сторона прагне виступати виключно як посередник.
"Я думаю, що американська сторона як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я б хотів, щоб в цих питаннях Сполучені Штати Америки продовжували формат медіації", — зазначив Зеленський.
Що ще сказав президент
- Є деякі речі, які точно не допоможуть Україні. Важливо, що я не бачу їх у нових редакціях документів. Питання поступок наразі не є актуальним.
- Наразі у нас різні позиції щодо питання територій, але, американські колеги почули мою особисту позицію, і я радий, що особисто її доніс.
- З командою США був прогрес із багатьох питань, але не відомо, як це сприйматиме агресор.
- Ці дні можуть багато чого вирішити та наблизити нас до миру.
- Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який поважатиме народ України.
Як відомо, США намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті багатьох консультацій було підготовлено документ, більш прийнятний для України, але у мирному плані США все ще є суперечливі питання, зокрема, щодо обміну територіями та гарантій безпеки для України. За інформацією The Wall Street Journal, людина, поінформована про хід переговорів в Берліні, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона не бажає йти на компроміс щодо свого мирного плану.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна відкинула два пункти з мирного плану Дональда Трампа.