Не зупинив навіть напис "Діти": в Києві вшанували памʼять загиблих у Маріупольському драмтеатрі (репортаж Яна Доброносова)
Точна кількість загиблих того дня в Маріуполі навряд чи буде колись відома
До четвертих роковин Маріупольської трагедії, 16 березня, в Києві біля палацу "Україна" відбулась церемонія вшанування пам'яті її жертв. Учасники закликали світ не забувати, що росіяни свідомо зруйнували будівлю, де перебувало багато дітей.
Саме в цей день люди згадують один з найжахливіших російських злочинів — бомбардування Драматичного театру в Маріуполі. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав на фото, як проходила ця акція.
"Київ. Біля Палацу "Україна" люди, разом з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним, головою Антимонопольного колмітету Павлом Кириленком та омбудсменом Дмитром Лубінцем, вшанували пам’ять жертв Маріупольської трагедії", — написав Ян Доброносов.
За його словами, люди зібрались, щоб віддати шану невинно загиблим маріупольцям. В ці дні люди згадують один із найжахливіших злочинів росіян за цю війну — знищення Маріупольського драмтеатру.
"Російська авіабомба впала на будівлю, де від обстрілів ховалися мирні жителі, серед яких було багато дітей. Перед театром великими літерами був напис "ДІТИ", щоб його було видно з неба. Але це не зупинило удар. Світ має пам’ятати цю трагедію", — наголосив Ян Доброносов.
В Драмтеатрі переховувалось більше тисячі людей
З першого дня повномасштабного вторгнення росіяни бомбардували Маріуполь та розстрілювали житлові багатоповерхвки прямою наводкою з танків. Близько 1200 жителів міста, здебільшого жінки з дітьми, старенькі, сховалися у Драмтеатрі в пошуках укриття. Люди розміщувались на всіх поверхах театру, а також у бомбосховищі. Бомбосховище у підвалі театру витримало удар. Але багато людей опинились в пастці під палаючими руїнами театру.
Росіяни застосували для удару дві авіабомби. Реконструкція подій показує, що одна з них пробила дах прямо над сценою та здетонувала. Усі, хто був на відстані у 21 метр від епіцентру вибуху загинули миттєво, зона ураження уламками сягнула 207 метрів.
Раніше "Телеграф" розповідав, в якій частині світу згадується місто-герой Маріуполь. Ця країна з перших годин повномасштабного вторгнення Росії стала для українців справжнім другом.