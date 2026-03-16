Не зупинив навіть напис "Діти": в Києві вшанували памʼять загиблих у Маріупольському драмтеатрі (репортаж Яна Доброносова)

Точна кількість загиблих того дня в Маріуполі навряд чи буде колись відома

До четвертих роковин Маріупольської трагедії, 16 березня, в Києві біля палацу "Україна" відбулась церемонія вшанування пам'яті її жертв. Учасники закликали світ не забувати, що росіяни свідомо зруйнували будівлю, де перебувало багато дітей.

Саме в цей день люди згадують один з найжахливіших російських злочинів — бомбардування Драматичного театру в Маріуполі. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав на фото, як проходила ця акція.

"Київ. Біля Палацу "Україна" люди, разом з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним, головою Антимонопольного колмітету Павлом Кириленком та омбудсменом Дмитром Лубінцем, вшанували пам’ять жертв Маріупольської трагедії", — написав Ян Доброносов.

На церемонії були присутні представники державної влади. Фото Ян Доброносов

Вадим Філашкін, Павло Кириленко, Дмитро Лубінець та інші. Фото Ян Доброносов

Омбудсмен Дмитро Лубінець (зліва). Фото Ян Доброносов

Вадим Філашкін та Павло Кириленко кладуть квіти до символічного меморіалу жекртв трагедії. Фото Ян Доброносов

За його словами, люди зібрались, щоб віддати шану невинно загиблим маріупольцям. В ці дні люди згадують один із найжахливіших злочинів росіян за цю війну — знищення Маріупольського драмтеатру.

Віддати шану загиблим прийшло чимало людей. Фото Ян Доброносов

На бруківку нанесли символічне слово "Діти". Фото Ян Доброносов

"Російська авіабомба впала на будівлю, де від обстрілів ховалися мирні жителі, серед яких було багато дітей. Перед театром великими літерами був напис "ДІТИ", щоб його було видно з неба. Але це не зупинило удар. Світ має пам’ятати цю трагедію", — наголосив Ян Доброносов.

Люди принесли багато дитячих іграшок. Фото Ян Доброносов

До імпровізованого меморіалу люди принесли свічки та квіти. Фото Ян Доброносов

В Драмтеатрі переховувалось більше тисячі людей

З першого дня повномасштабного вторгнення росіяни бомбардували Маріуполь та розстрілювали житлові багатоповерхвки прямою наводкою з танків. Близько 1200 жителів міста, здебільшого жінки з дітьми, старенькі, сховалися у Драмтеатрі в пошуках укриття. Люди розміщувались на всіх поверхах театру, а також у бомбосховищі. Бомбосховище у підвалі театру витримало удар. Але багато людей опинились в пастці під палаючими руїнами театру.

Напис "Діти" було чітко видно

Росіяни застосували для удару дві авіабомби. Реконструкція подій показує, що одна з них пробила дах прямо над сценою та здетонувала. Усі, хто був на відстані у 21 метр від епіцентру вибуху загинули миттєво, зона ураження уламками сягнула 207 метрів.

Під руїнами театру залишилось багато людей

