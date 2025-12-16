Референдума мало: Портников объяснил, возможен ли законный отказ Украины от территорий

Основной Закон Украины не дает однозначного ответа на этот вопрос

Даже если украинские власти имели бы политическую волю для проведения референдума по отказу от территорий в пользу России, это противоречит Конституции Украины. Даже если бы украинцы на референдуме высказались за отказ от территорий, решать этот вопрос может только Конституционный суд Украины.

Что нужно знать:

После двух дней работы над будущим мирным соглашением в Берлине США и Украина не пришли к согласию относительно территорий

Конституция Украины запрещает изменения территориальной целостности Украины неконституционным способом

Неясно, является ли референдум в этом случае "конституционным способом" изменения границ Украины

Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Видео посвящено анализу результатов переговоров в Берлине с участием представителей США и Украины.

Портников отметил, что документ, над которым работают стороны, содержит критически важную оговорку, что международные границы не должны меняться силой. В нем отмечается, что любые решения по этому вопросу должны приниматься народом Украины только после предоставления надежных гарантий безопасности. Именно по территориальным вопросам до сих пор не удалось достичь каких-либо серьезных договоренностей между украинской и американской делегациями.

Обозреватель пояснил, что, по его мнению, речь идет о выводе украинских войск с территории Донецкой области. Также речь может идти о том, что Украина соглашается с фактическим или юридическим российским контролем над территорией, оккупированной россиянами после 2014 года.

И когда говорится, что это может решаться только народом Украины, снова отсылается к соответствующим статьям украинской конституции, подчеркивающим, что вопросы территориальной целостности Украины могут решаться только путем общенародного референдума. Однако по этому поводу, я думаю, тоже будет реальная дискуссия между юристами, потому что одна из статей украинской конституции прямо отвергает возможность изменения территориальной целостности Украины, правда, неконституционным способом, Виталий Портников

Что такое "конституционный способ" изменения территориальной целостности Украины, добавил журналист, никто сказать не может. Неясно также, входит ли туда референдум. По словам Портникова, главный вопрос состоит в том, может ли общенародный референдум с последующей имплементацией Верховной Радой изменить украинскую конституцию в части территориальной целостности.

Это может быть решено только Конституционным судом Украины. И это при том, если граждане Украины на референдуме выскажутся за отказ от территории. Так что это действительно не такая простая ситуация, как кажется. Даже на Западе. Но насколько я сейчас понимаю четких территориальных взаимопониманий нет, — резюмировал Портников

Референдум по отказу от территорий — что сказал Зеленский

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможных компромиссах по территориальным вопросам в мирном плане должен решать народ Украины. В этом контексте он заговорил о референдуме.

Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины, — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные заявления сделал Владимир Зеленский по итогам переговоров в Берлине. В частности, он раскрыл, может ли Украина признать Донбасс российским.