Попались на гарячому. У двох областях затримали заступників керівників СБУ (оновлено)

Внутрішня безпека СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей

У понеділок, 16 березня, було затримано посадовців Служби безпеки України в Рівненській та Київській областях. Обидва затримання пов'язані з хабарями.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Пізніше цю інформацію підтвердили у СБУ.

"Сьогодні було затримано заступника начальника СБУ в Рівненській області полковника І. Бріку під час отримання хабаря в сумі 620 тис. доларів. За інформацією з моїх джерел, вимагання хабаря було за отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину", — написав він.

Також, за даними джерел нардепа, затримано заступника начальника ГУ СБУ в м. Києві та Київській області Олег Токарчук разом із заступником начальника слідчого управління ГУ СБУ О. Якобчук під час отримання хабаря в сумі 60 тис. доларів. За інформацією Гончаренка, це був хабар за закриття кримінального провадження.

Своєю чергою блогер Ігор Лаченков повідомив ще низку деталей. За його даними, внутрішня безпека СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з видобувачів бурштину на Рівненщині. "На гарячому" затримано полковників та їхнього посередника.

Він повідомив про затримання трьох посадовців. Це заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Олег Токарчук, заступник начальника УСБУ в Рівненській області Ігор Бріка та Андрій Авдієвський, який є посередником та "касиром" схеми.

За його словами, 620 тисяч доларів — це сума за закриття кримінальної справи проти групи компаній "Амбер Гальбін". Також у межах схеми вимагали 400 доларів на добу — щоденна "данина" з кожної працюючої помпи за спокійну роботу. "Лачен" також опублікував фотографії затримання.

Пізніше цю інформацію підтвердили у СБУ. Повідомляється, що співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника "на гарячому" під час передачі понад 270 тис. доларів США. При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

"Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", — йдеться у публікації.

Фігурантам справи загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, місяць тому президент України Володимир Зеленський доручив першому заступнику начальника СБУ Олександру Покладу провести очищення спецслужби від тих, хто служить "іншим інтересам". "Окремо Олександр Поклад займеться також очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам. Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати", – заявив глава держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 березня, біля в’їзду до Сум співробітниками СБУ було затримано співробітника НАБУ під час виконання ним службових повноважень у межах офіційного розслідування.