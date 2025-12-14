Вибори, заміна Єрмаку та компроміс щодо Донбасу: Зеленський зробив важливі заяви

Посилений тиск з боку Америки та партнерів змусить Росію піти на компроміси

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримувала офіційної відповіді від адміністрації США на останні пропозиції щодо "мирного плану". Крім того, Київ не має прямого діалогу з Росією, а сигнали з Кремля передаються через американську сторону.

Що потрібно знати

Зеленський готовий до діалогу щодо "мирного плану"

Міжнародний тиск вважається інструментом зміни позиції РФ

Україна готова ухвалити двосторонні гарантії безпеки замість членства в НАТО

Про це глава держави заявив у спілкуванні з журналістами 14 грудня, повідомляє "Телеграф". Глава держави відповів на цікаві для багатьох питання.

Головні заяви Зеленського

"Мирний план"

Україна поки що не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій по "мирному плану".

Я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Декілька меседжів я чув через свою переговорну команду. Але я отримую всі сигнали й готовий до діалогу, який почнеться вже сьогодні сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні стартує активний дипломатичний день у Берліні.

Сьогодні у нас українсько-американський день у Берліні. Безумовно, я окремо бачитиму канцлера Мерця і, напевно, ввечері ще бачитимуся з деякими нашими лідерами Європи пояснив президент.

Відповідь Трампу

Також Зеленський відповів американському президенту Дональду Трампу, що нібито йому одному не подобається "мирний план"

Можна коментувати ті чи інші слова. План не буде таким, який подобатиметься всім. Безумовно, є багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі та зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатам Америки… Щоб план справді зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком після закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання у Росії не було можливості розпочати ще одну, третю агресію проти українського народу. зауважив президент.

Чи готова Росія на компроміси

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова, на думку Зеленського, Росія на компроміси, президент сказав:

У нас немає прямого діалогу із російською стороною. І в діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони говорять про їхні сигнали, вимоги, кроки про готовність або неготовність ... Якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють на високому рівні, я вважаю пояснив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Глава держави висловився, що українським бажанням спочатку був вступ до НАТО і це були реальні гарантії безпеки. Проте партнери у Європі та США цього не підтримали.

Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас — це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку наголосив він.

Позиція України щодо Донбасу

Зеленський каже, що спочатку питання необхідно вирішити дипломатично та українські військові стоятимуть там, де стояли. Він додав, що не потрібно вірити чуткам РФ, що Росія нібито захопить Донбас.

На наш сигнал "стоїмо там, де стоїмо" росіяни відповідають, що Україна має вийти з Донбасу або вони його все одно окупують заявив президент.

Він вважає, що якщо українські війська мають відходити, то так само повинні вчинити й росіяни.

Якщо українські війська відходять на 5–10 кілометрів, то чому російські війська не мають відходити на таку ж відстань вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче підсумував Зеленський.

Вибори

Найближчим часом депутати мають підготувати варіанти проведення президентських виборів в Україні.

Я не тримаюся за крісло, я вважаю, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій сказав Зеленський.

До того ж Зеленський просив партнерів допомогти у ситуації з безпекою під час виборів.

І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів наголосив він.

Заміна Єрмаку

Зеленський поки що не вирішив, хто очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака.

Є багато питань знов про Офіс президента і, можливо, нового очільника. Також є питання, що хтось підтримав цю ідею, хтось відмовився. Наступне, ще раз підкреслюю, я провів кілька консультацій з усіма, кого ви знаєте. Всі вони готові підставити плече, ніхто не відмовлявся… Говорив і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс президента сказав Зеленський.

Візит до Польщі

У п'ятницю, 19 грудня, український лідер відвідає Польщу для зустрічі із президентом Каролем Навроцьким.

Я ще раз хочу сказати, що ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це дуже важливе добре сусідство. І щодо мого візиту до Польщі, польська сторона нам запропонувала п'ятницю розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський відповів на наболілі питання українців.