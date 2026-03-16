У Києві різко зміниться погода: коли чекати похолодання та повернення тепла

Синоптики прогнозують нічні заморозки вже з 17 березня, проте вихідні здивують приємним сюрпризом

У Києві після відносно сонячної весняної погоди знову відчутно похолодає. Уже з вівторка, 17 березня, температура почне знижуватися. Вночі та вранці стовпчики термометрів можуть опускатися майже до 0 градусів.

Уже з вівторка, 17 березня, температура почне знижуватися — вдень повітря прогріється максимум до +10 градусів. Про це повідомили на ресурсі ventusky.

Найпрохолоднішими днями тижня стануть 18 та 19 березня. У ці дні денна температура не перевищуватиме +6 градусів, тоді як зранку та ввечері очікується близько +2 градусів. Така погода створить відчуття справжнього повернення ранньої весни — із холодними ранками та свіжими вечорами.

Погода у Києві на 18 березня. Фото: ventusky

Втім, похолодання буде нетривалим. Уже 20 березня погода почне змінюватися на більш весняну — вдень температура підніметься приблизно до +12 градусів, а ввечері залишатиметься помірно теплою.

Погода у Києві на 20 березня. Фото: ventusky

Ще приємніші новини чекають киян на вихідних. У суботу, 21 березня, повітря вдень прогріється до +13 градусів, а в неділю стане ще тепліше — до +14 градусів.

Погода у Києві на 22 березня. Фото: ventusky

Тож після кількох прохолодних днів весна знову нагадає про себе. Синоптична картина на кінець тижня виглядає значно оптимістичніше. Вихідні обіцяють бути теплими, а отже кияни зможуть планувати прогулянки містом або відпочинок на свіжому повітрі.

