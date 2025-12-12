Нова лінія розмежування на Донбасі? У Зеленського заявили про ймовірні поступки

Київ погоджується тільки за певних умов

Україна готова погодитися на створення демілітаризованої зони на Донеччині. Проте відвести війська мають і українська, і російська сторона.

Що потрібно знати:

Рішення України — частина оновленого плану США, який Київ передав команді Трампа

В ОП заявили, що рішення не прийнято, а йдеться тільки про теоретичні моделі

Ініціативу підтримали Макрон, Мерц і Стармер

Контроль за домовленостями пропонують передати міжнародним місіям

У плані також є гарантії безпеки та вимога, щоб Росія заплатила за відбудову

Про можливу поступку радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів у коментарі Le Monde. За його словами, потрібно визначити, які види зброї будуть відведені та запровадити міжнародні місії для контролю за дотриманням домовленостей.

Газета називає пропозицію "значною поступкою для припинення війни"

Необхідно буде логічно та юридично визначити, чи мають бути виведені всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти потенційним порушенням, представники моніторингових місій та іноземний контингент мають бути присутніми, щоб забезпечити дотримання принципів та домовленостей. (…) Це природний формат для припинення конфлікту, враховуючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і лінія розмежування буде встановлена ​​в будь-якому випадку Михайло Подоляк, радник керівника ОП

Водночас, в Офісі президента спростували заяви про "згоду України" на буферну зону на Донбасі. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що видання подало інформацію некоректно: Подоляк лише описував можливі теоретичні сценарії, які можуть обговорюватися на рівні концепцій, але не відображають жодних рішень української сторони.

В ОП підкреслюють, що подібні рішення ухвалюються виключно вищим політичним керівництвом держави або громадянами України.

Що повідомляли у Le Monde

Повідомляється, що ця ідея стала частиною оновленого американського "мирного плану", який Київ представив президентові США Дональду Трампу. За даними видання, ініціативу погодили європейські лідери — Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон і Кір Стармер.

За планом потрібно, щоб США долучились до участі в наглядових силах для спостереження, контролю за виконанням угоди, розвідки, контроль переміщення військ та дотримання лінії розмежування.

Зазначається, що така поступка може дозволити уникнути вимоги Росії на повну передачу Донецької області в руки окупантів, адже це для України — червона лінія. Володимир Зеленський напередодні наголосив, що територіальні рішення мають бути прийняти українцями на виборах чи референдумі.

Які ще деталі щодо плану повідомив Подоляк

Подоляк також надав деталі щодо надісланого до США плану — перша з трьох частин в 20 пунктах стосується завершення війни, друга "описує побудову європейської архітектури безпеки на повоєнний період, включаючи питання гарантій безпеки, покликаних стримати Росію від початку нових наступальних дій після можливого припинення вогню". В третій частині йдеться про відбудову України, зокрема відновлення економіки. За словами Подоляка обов'язковим елементом є внесок Росії у відбудову.

Видання порівнює рішення про лінію розмежування із демілітаризованою зоною між Кореями. Проте зазначає — в Україні зона розмежування може бути довша та глибша аніж корейський варіант у 4 кілометри шириною та 250 км довжини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Україні потрібно провести вибори. У Києві заявили, що укриттів для цього вистачає. Трамп також тисне на Україну та Європу задля поступок у мирному плані, щоправда, погоджуючись на гарантії безпеки. Вже 13 грудня у Парижі може відбутися зустріч України, Британії та Німеччини із США.