Зеленський зустрівся з делегацією США в Берліні. Що відомо на цю секунду (фото, відео)

Вадим Михальченко
В Берліні розпочались переговори України та США. Володимир Зеленський Новина оновлена 14 грудня 2025, 19:40
В Берліні розпочались переговори України та США. Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграфу"

Зустріч делегацій України та США проходить в будівлі федерального канцлера в Берліні

В неділю, 14 грудня, у Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією та представниками ЕС.

Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі. Делегацію США очолюють зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

"Розпочали зустріч", — написав Зеленський.

Стів Віткофф, Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц
Українська делегація в Берліні
Американська делегація в Берліні
Що відомо про зустріч делегацій у Берліні

За інформацією видання Bild, через зустріч в Берліні запроваджено масштабні заходи безпеки. Для сил правопорядку оголошено найвищий рівень небезпеки — "0". Це означає, що надвисока вірогідність нападу чи замаху. У протоколах безпеки прописана можливість, зокрема, виставити додаткових снайперів, загерметизувати каналізаційні люки, перекрити рух транспорту, залучити кінологічні підрозділи й т.і.

Поліцейський спецпризначенецьв Берліні
Поліцейський спецпризначенецьв Берліні. Фото Reuters

Коментуючи підготовку до зустрічі Володимир Зеленський зазначив, що головною підставою для миру будуть гарантії безпеки для України. Він додав, що розраховує на подальшу конструктивну роботу з партнерами.

"Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир ", — наголосив президент.

Володимир Зеленський та Рустем Умєров
Володимир Зеленський та Рустем Умєров

Позиція ФРН

Як повідомляв "Телеграф", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що очільник Кремля Володимир Путін прагне фундаментальної зміни кордонів в Європі. І якщо Україна програє, він не зупиниться, бо хоче відновити СРСР у його колишніх кордонах.

"Це становить величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії. Тому подальша допомога Україні та єдність Європи у стратегічній співпраці з Британією є пріоритетами у зовнішній та безпековій політиці. Важливо також якомога довше зберегти НАТО, ефективність якого неодноразово ставилася під сумнів Трампом", — наголосив Мерц.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Володимира Зеленського, Україна не отримувала офіційної відповіді від адміністрації США на останні пропозиції щодо "мирного плану Трампа".

