Зеленський зустрівся з делегацією США в Берліні. Що відомо на цю секунду (фото, відео)
-
-
Зустріч делегацій України та США проходить в будівлі федерального канцлера в Берліні
В неділю, 14 грудня, у Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією та представниками ЕС.
Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі. Делегацію США очолюють зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.
"Розпочали зустріч", — написав Зеленський.
Що відомо про зустріч делегацій у Берліні
За інформацією видання Bild, через зустріч в Берліні запроваджено масштабні заходи безпеки. Для сил правопорядку оголошено найвищий рівень небезпеки — "0". Це означає, що надвисока вірогідність нападу чи замаху. У протоколах безпеки прописана можливість, зокрема, виставити додаткових снайперів, загерметизувати каналізаційні люки, перекрити рух транспорту, залучити кінологічні підрозділи й т.і.
Коментуючи підготовку до зустрічі Володимир Зеленський зазначив, що головною підставою для миру будуть гарантії безпеки для України. Він додав, що розраховує на подальшу конструктивну роботу з партнерами.
"Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир ", — наголосив президент.
Позиція ФРН
Як повідомляв "Телеграф", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що очільник Кремля Володимир Путін прагне фундаментальної зміни кордонів в Європі. І якщо Україна програє, він не зупиниться, бо хоче відновити СРСР у його колишніх кордонах.
"Це становить величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії. Тому подальша допомога Україні та єдність Європи у стратегічній співпраці з Британією є пріоритетами у зовнішній та безпековій політиці. Важливо також якомога довше зберегти НАТО, ефективність якого неодноразово ставилася під сумнів Трампом", — наголосив Мерц.
Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Володимира Зеленського, Україна не отримувала офіційної відповіді від адміністрації США на останні пропозиції щодо "мирного плану Трампа".