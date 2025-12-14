Зеленський зустрівся з делегацією США в Берліні. Що відомо на цю секунду (фото, відео)

Зустріч делегацій України та США проходить в будівлі федерального канцлера в Берліні

В неділю, 14 грудня, у Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією та представниками ЕС.

Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі. Делегацію США очолюють зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

"Розпочали зустріч", — написав Зеленський.

Стів Віткофф, Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц

Що відомо про зустріч делегацій у Берліні

За інформацією видання Bild, через зустріч в Берліні запроваджено масштабні заходи безпеки. Для сил правопорядку оголошено найвищий рівень небезпеки — "0". Це означає, що надвисока вірогідність нападу чи замаху. У протоколах безпеки прописана можливість, зокрема, виставити додаткових снайперів, загерметизувати каналізаційні люки, перекрити рух транспорту, залучити кінологічні підрозділи й т.і.

Поліцейський спецпризначенецьв Берліні. Фото Reuters

Коментуючи підготовку до зустрічі Володимир Зеленський зазначив, що головною підставою для миру будуть гарантії безпеки для України. Він додав, що розраховує на подальшу конструктивну роботу з партнерами.

"Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир ", — наголосив президент.

Володимир Зеленський та Рустем Умєров

Позиція ФРН

Як повідомляв "Телеграф", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що очільник Кремля Володимир Путін прагне фундаментальної зміни кордонів в Європі. І якщо Україна програє, він не зупиниться, бо хоче відновити СРСР у його колишніх кордонах.

"Це становить величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії. Тому подальша допомога Україні та єдність Європи у стратегічній співпраці з Британією є пріоритетами у зовнішній та безпековій політиці. Важливо також якомога довше зберегти НАТО, ефективність якого неодноразово ставилася під сумнів Трампом", — наголосив Мерц.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Володимира Зеленського, Україна не отримувала офіційної відповіді від адміністрації США на останні пропозиції щодо "мирного плану Трампа".