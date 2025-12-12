Єдиний реальний успіх Путіна: Цимбалюк пояснив, чому США рятують Росію

Захід виявився не таким єдиним, як раніше

Головне зовнішньополітичне "досягнення" російського глави Володимира Путіна полягає у розколі західної єдності по Україні. А особливу роль у цьому відіграє американський лідер Дональд Трамп.

Що потрібно знати:

Президент США публічно критикує Європу, називаючи її слабкою

Адміністрація Трампа робить акцент на стратегічну стабільність з Росією, а не на її стримування

Політика США також пов’язана з контролем над рідкісноземельними металами

Про це у відео на своєму YouTube каналі розповів журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, Захід зараз втрачає консенсус у питанні України й цю політику визначає Трамп.

У США та Європі наростає розкол в оцінці війни та шляхів її завершення. Американці та європейці пропонують суперечливі мирні плани та звинувачують один одного. Раніше такого не було і, як зазначає Цимбалюк, Захід був єдиним.

Він пояснює, що особливу роль у цьому відіграє Дональд Трамп, який публічно критикує Європу, називаючи її слабкою.

Він (Трамп, — Ред.) репостить усілякі тексти про те, що Європа є імпотентною… хоча якщо він не може зупинити Путіна, а він не може його зупинити, значить питання, хто тут політичний імпотент. заявляє журналіст.

До того ж американський президент наполягає на тому, що Україна має йти на територіальні поступки навіть тих територій, які Росія не виборола. Таким чином, адміністрація Трампа робить акцент на стратегічній стабільності з Росією, а не на її стримуванні.

Цимбалюк також пов’язує політику США з інтересами в рідкісноземельних металах, підкреслюючи, що контроль над цими ресурсами критично важливий для Штатів.

Все, насправді пов’язується з корисними копалинами, тому що в Штатах вважають, що якщо вся ця таблиця Менделєєва потрапить до китайських рук, то Сполученим Штатам не бачити світового лідерства підсумував він.

