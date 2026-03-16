Був суддею у "Танцюють всі" та "Танці з зірками": що відомо про Фрнциска Гомеса, якому освідчився коханий

Танцюрист прийняв пропозицію

Британський хореограф, танцівник і телевізійний суддя з афро-колумбійським корінням Франциско Гомес, відомий українським глядачам як один із найяскравіших суддів шоу "Танцюють всі!" та учасник журі проєкту "Танці з зірками", прийняв пропозицію руки й серця від свого коханого.

Танцівник, який працював хореографом із такими світовими зірками, як Мадонна та Дженніфер Лопес, Тейлор Свіфт, Шеггіподілився радісною новиною про заручини на своїй сторінці в Інстаграм, чим викликав хвилю привітань від фанів з різних країн, зокрема й України.

Хто такий Франциско Гомес

Франциско Гомес народився 4 лютого 1985 року в Лондоні. Його батько родом із іспанської Севільї, а мати — з колумбійського міста Калі, і саме вона прищепила майбутній зірці любов до танцю.

Франциско Гомес. Фото: instagram.com/siscogomez

Танцювати він почав ще у дитинстві, навчався у престижній театральній школі Sylvia Young Theatre School та Pineapple Performing Arts School у Великій Британії. Уже в підлітковому віці Гомес активно тренувався в Європі та США, освоюючи різні стилі — від джазу до хіп-хопу.

Франциско Гомес. Фото: instagram.com/siscogomez

Чому його добре знають в Україні

Для української аудиторії ім’я Гомеса стало знайомим завдяки телевізійному шоу "Танцюють всі!", де він кілька сезонів був одним із суддів. Завдяки своїм емоційним коментарям, харизмі та епатажному стилю, він став одним із експертів, якого найбільше запам'ятали.

Франциско Гомес. Фото: СТБ

Журі шоу "Танцюють всі", включно з Франциско Гомесом. Фото: СТБ

Пізніше він також з’являвся у складі журі українського шоу Танці з зірками. Саме тоді Гомес почав активно спілкуватися з українськими зірками та регулярно приїжджати до Києва з майстер-класами.

Франциско Гомес, Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс під час знімань "Танці з зірками". Фото: 1+1

Камінг-аут і особисте життя

Хореограф ніколи не приховував своєї сексуальної орієнтації та відкрито говорить про себе як про гея. У різних інтерв’ю він зізнавався, що мріє про сім’ю і дітей, хоча до шлюбу завжди ставився без поспіху — мовляв, справжні стосунки повинні "дозріти".

Раніше Гомес розповідав, що його партнер — ірландець, який не має прямого стосунку до танцювальної індустрії. Ім’я чоловіка він довгий час не розголошував, намагаючись зберегти приватність.

Новиною про освідчення Гомес поділився у понеділок, 15 березня. Танцюрист виклав світлини і написав під дописом: "Найлегше рішення у моєму житті".

Де зараз Франциско Гомес

Нині хореограф живе між кількома країнами — переважно у Великій Британії та США. Він продовжує проводити міжнародні танцювальні майстер-класи, працює на телебаченні та розвиває власні творчі проєкти, включно з подкастами та освітніми платформами для танцівників.

