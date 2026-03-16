Неповнолітньому українцю загрожує 10 років ув’язнення у Польщі: що він накоїв

Копи розкрили злочинне угруповання

У Польщі поліція заарештувала 17-річного українця на 2 місяці за підозрою у шахрайстві за участю банківських службовців. Жертвою стала 55-річна жінка, яка внаслідок цих дій втратила понад 26 000 злотих (308 734 грн).

Про це повідомляє поліція Польщі. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

55-річна мешканка Косцежинського повіту звернулася до поліції, повідомивши, що стала жертвою шахрайства. Правоохоронці встановили, що жінці зателефонував чоловік, котрий представився співробітником служби безпеки банку.

Він повідомив, що її гроші перебувають у небезпеці. Тому жінці необхідно вжити певних дій нібито для їхнього захисту. Потім потерпіла слідувала інструкціям зловмисників.

Протягом усієї операції вона постійно підтримувала зв’язок телефоном з шахраями, які здійснили кілька операцій із її рахунку.

Крім того, до жінки додому приїхав кур’єр та передав їй платіжну картку. Карта була використана для зняття грошей у банкоматі. Внаслідок цього громадянка Польщі втратила понад 26 000 злотих.

Слідчі опитали свідків та проаналізували записи з камер відеоспостереження. 11 березня було заарештовано 17-річного громадянина України, який проживає в Гданську.

Молодого чоловіка було взято під варту. Зібрані докази дозволили висунути йому звинувачення у шахрайстві та крадіжці зі зломом, за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Раніше в Польщі було затримано чотирьох громадян України, підозрюваних у крадіжках зі зломом. У них в авто було виявлено наркотичні речовини.