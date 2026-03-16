Подруги будуть питати про цей манікюр: як виглядає новий тренд на руках і до чого тут Coca-Cola

У світі б'юті-індустрії з'явився несподіваний фаворит. Якщо ви шукаєте ідею для наступного візиту до майстра, зверніть увагу на тренд, який спочатку може здатися дивним, але вже став справжнім хітом.

Мова йде за тренд Diet Coke Nails (нігті в стилі дієтичної коли). "Телеграф" розповість детальніше про цей манікюр.

Чому саме дієтична кола

Натхненням для цього тренду став культовий напій, який у 2024 році знову став символом попкультури серед покоління Z. Користувачі соцмереж іронічно називають баночку холодної газованої води "сигаретою з холодильника" — як швидкий спосіб підбадьоритися вдень. Ця естетика швидко перейшла в моду та красу, перетворивши напій на символ образу "It-girl".

Як виглядає такий манікюр

Головна ідея — передати глибокі, насичені кольори напою та гру бульбашок газу. Це поєднання елегантності, грийливості та легкої ностальгії. Основні риси стилю:

Колірна гама: відтінки темно-коричневого, глибокого карамельного та майже чорного (колір самої кока-коли).

відтінки темно-коричневого, глибокого карамельного та майже чорного (колір самої кока-коли). Ефект сяйва: використання дрібних сріблястих або золотистих мікроблискіток, що імітують бульбашки газу в склянці з льодом.

використання дрібних сріблястих або золотистих мікроблискіток, що імітують бульбашки газу в склянці з льодом. Текстури: особливою популярністю користуються "оксамитові" покриття (velvet nails) та техніка "котяче око", що створюють об'ємний, глибокий перелив.

Тренд Diet Coke Nails

Як виглядає Diet Coke Nails

Diet Coke Nails на руках

Цей манікюр ідеально вписується в сучасні тренди на мінімалізм з "родзинкою". Він універсальний, пасує до будь-якої форми нігтів і виглядає значно цікавіше, ніж звичайний однотонний темний лак.

Якщо ви хочете спробувати цей тренд, приділіть особливу увагу підготовці нігтьової пластини — на темних і блискучих кольорах будь-які нерівності стають помітними, тому манікюр має бути бездоганним.

