В пропозиціях США для України є дійсно гарний пункт про гроші і безпеку, - Яковина

Відомий американський журналіст та письменник Девід Ігнатіус із The Washington Post опублікував статтю, в якій розповів про деякі пункти мирного плану. Зокрема, Запорізька атомна електростанція може перейти під американське управління, ідея подобається українській стороні.

Що треба знати:

Окупувавши ЗАЕС у 2022 році, росіяни фактично перетворили її на військову базу, зараз вона не виробляє електроенергію

США розглядає варіант взяти управління станцією на себе, як один із пунктів мирного плану

У цьому випадку її енергія могла б мати дата-центри, що працюють на компанії, які займаються ШІ, що було б дуже вигідно для України

Журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина пояснив, чому таке рішення було б дуже добрим для України. ЗАЕС могла б давати електрику для величезного датацентру, який би приносив не лише гроші, а й посилив би безпеку України.

Що таке датацентр

Датацентр (Центр обробки даних) — це спеціальна будівля або приміщення, призначене для розміщення, зберігання та обробки великих обсягів даних. Воно оснащене потужною серверною та мережевою інфраструктурою, а також надійними системами електроживлення, охолодження та безпеки. Для підтримки роботи таких вузлів потрібно дуже багато електроенергії.

Що зараз відбувається із ЗАЕС

Як відомо, зараз Запорізька АЕС окупована Росією, і вона фактично не виробляє електроенергію. Для її роботи не вистачає води, а також ЗАЕС залежить від постачання електрики з України. Щоб атомна електростанція могла виробляти електрику, необхідно, щоб її системи отримували електроживлення ззовні.

Як ЗАЕС під управлінням США могла б принести Україні гроші та безпеку

Американці пропонують, щоб 50% електроенергії від ЗАЕС отримувала Україна, а 50 – "хтось ще" (очевидно, що РФ). Однак Україна хоче, щоб вся станція була під керуванням американців і вони знайшли застосування електроенергії, яка вироблятиметься.

Американці кажуть, що, можливо, буде десь у Запорізькій області буде збудовано величезний датацентр, тобто центр обробки інформації для використання у штучному інтелекті, будь-яких моделях штучного інтелекту. Нині гігантський попит у всьому світі на такі датацентри. Електрики для їхнього функціонування не вистачає, — пояснив Яковина

За задумом американців, додав він, електроенергію від ЗАЕС можна було б запустити на харчування дата-центру. Він забезпечуватиме необхідними обчислювальними потужностями компанії зі створення штучного інтелекту і приноситиме Україні величезну кількість грошей.

Дата-центри могли б стати основою економіки України

Створення дата-центрів, упевнений Яковина, могло б стати основою нової української економіки. Великі, старі, ще радянські заводи значною мірою були сконцентровані на Донбасі. Тепер їх або знищено, або вони перебувають під окупацією. Ті, що залишилися на неокупованій частині України, теж пошкоджені російськими ударами.

Тобто економіку треба перевигадати якусь нову. І ось новою економікою для України могла б справді стати економіка датацентрів. Тому що надмірної електрики багато, заводи не працюють і багато людей поїхали. Споживання електроенергії в Україні суттєво скоротилося порівняно з тим, що було 10 років тому. А при цьому атомна електростанція виробляє все також багато електроенергії, і вона могла б піти на щось корисне, на кшталт цих датацентрів, — зазначив оглядач

Датацентр

Як створення дата-центрів може захистити Україну від нового нападу РФ

На думку Яковини, наявність таких дата-центрів, розкиданих по всій Україні та обслуговуючих компанії, що займаються розробками у сфері штучного інтелекту по всьому світу, може стати дуже серйозним запобіжником від нової російської агресії. Принаймні, зазначає він, надійнішим, ніж "яка-небудь клятва на папері".

І якщо Росія все-таки почне війну і почне бомбардувати ці датацентри, то вона нарветься на неприємності вже зі штучним інтелектом, який потихеньку стає найголовнішою діючою силою у світі. Не перебільшенням було б сказати, що через років так 10 практично всіма процесами на нашій планеті керуватиме саме штучний інтелект. Відповідно, сваритися з ним для Російської Федерації стало б собі дорожче, Іван Яковина

