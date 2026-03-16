Зарплата в чотири рази більша? Ким вигідніше працювати: зварювальником чи заступником керівника

На одній з вакансій є бронювання

В Україні на ринку праці є чимало високооплачуваних вакансій, але певна кількість з них це навіть не керівні посади. Так, звичайний зварювальник може отримувати до 80 тисяч на місяць, а заступник начальника лабораторії — лише 15 тисяч.

Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи. Зауважимо, що рівень зарплати, як й рівень обов'язків, на цих вакансіях сильно відрізняється.

Скільки заробляє зварювальник

У Києві шукають зварювальника для ТОВ "ФЕРРОБУДКОМ", підприємства, яке займається виготовленням залізобетонних виробів. Тут пропонують зарплату від 60 до 80 тисяч на місяць.

Компанія шукає зварювальника 5-6 розряду та пропонує бронювання, але після проходження 10-денного випробувального терміну.

Умови роботи:

10-ти годинний робочий день;

можливість проживання у гуртожитку;

робота на виробничій основі;

є премії.

Скільки заробляє зварювальник в Києві

Скільки заробляє заступник начальника лабораторії на заводі

АТ "Коблево" шукає заступника начальника виробничої лабораторії в с. Коблеве. Зарплата за місяць складатиме від 15 до 24 тисяч грн. До основних вимог належить вища технічна освіта у відповідній галузі, досвід роботи та сучасні знання.

В обов'язки входить:

координувати роботу лабораторії та забезпечувати її ефективне функціонування;

контролювати якість виробництва відповідно до вимог стандартів;

проводити аналіз якості сировини та готової продукції;

розробляти та впроваджувати нові методи контролю якості.

Скільки заробляє заступник начальника виробничої лаборораторії

Виходить, що зварювальник в Києві заробляє майже в чотири раз більше, ніж особа на керівній посаді на відомому виноробному заводі. При цьому рівень відповідальності та обов'язків цих вакансій сильно відрізняється.

