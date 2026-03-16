Вистачить на повербанк або два светри: скільки можна заощадити на пакетах із супермаркетів
За рік виходить несподівано велика сума
Деякі звички змушують нас кидати гроші на вітер. Одна з найдорожчих – це куріння. Але є й інші, про які ми навіть не замислюємося, наприклад, купівля пакетів у супермаркетах.
"Телеграф" підрахував, скільки грошей можна заощадити на пакетах у "Сільпо" та "АТБ". На цю суму можна купити повербанк чи одяг.
Житель обласного центру відвідує мережеві торгові точки приблизно 3 рази на тиждень, тобто 12 разів на місяць, і в середньому за один похід купує один великий пакет та два маленькі.
Вартість пакету на 12 кг у "Сільпо" складає 7,49 грн. Щодо маленьких, за які теж з деяких пір доводиться платити в рамках програми сталої екології, їхня ціна – 1,5 грн. На перший погляд, це здається дрібницею.
Проте, зробивши нехитрі розрахунки, ми визначили, що на місяць звичка купувати пакети в "Сільпо" коштує 125,88 грн, а за рік набігають чималі гроші – 1510,56 грн.
7,49 х 3 х 4 = 89,88
1,5 х 2 х 3 х 4 = 36
89,88 + 36 = 125,88 х 12 = 1510,56 грн
У торгівельній мережі "АТБ" ці непомітні додаткові витрати трохи менші. Там пакет 45 х 65 коштує 6 грн, а маленькі мішечки продаються по 1,2 грн. Таким чином, покупець у середньому витрачає на місяць 100,8 грн, а на рік – 1209,6 грн.
6 х 3 х 4 = 72
1,2 х 2 х 3 х 4 = 28,8
72 + 28,8 = 100,8 х 12 = 1209,6
Ми вирішили порахувати, скільки яєць, які вже почали дорожчати до Великодня, можна купити на заощаджену суму. Замість пакетів у "Сільпо" на 1510 грн зараз можна купити 170 десятків яєць у ритейлера "ЕКО Маркет". У "АТБ" та "Сільпо" зараз цей продукт дорожчий.
Загалом сума, яку ми витрачаємо на пакети у супермаркетах, вражає. На неї можна купити светр або навіть парочку, якщо зі знижкою, повербанк або деякі інші гаджети.
Якщо шкода віддавати такі гроші за пакети, варто брати із собою сумку-шопер у похід за покупками або використати пакети повторно, як робили наші батьки.
Маленькі мішечки також можна купувати пачками у господарських магазинах. У такому разі вони не будуть зовсім безплатними, але обійдуться дешевше.
