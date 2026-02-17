В Україні почнуть забирати порожні квартири? Розбираємось в ініціативі для ВПО

Дізнайтесь, як в Україні планують створювати житло для ВПО

У мережі розповсюдили інформацію про те, що в Україні нібито почнуть передавати переселенцям будинки та квартири, в яких довгий час ніхто не проживає.

"Телеграф" розповідає, як насправді працюватиме цей механізм.

Що передбачає проєкт Мінрозвитку

Йдеться про системну інвентаризацію нерухомості — будівель, земельних ділянок та інших об’єктів, які нині не використовуються, але можуть бути переобладнані під житло.

Проєкт передбачає оцінку технічного стану таких об’єктів, їхню класифікацію та визначення можливостей для реконструкції. На основі цих даних буде підготовлено інвестиційні пропозиції з розрахунками вартості, варіантами переобладнання та планами реалізації. По суті йдеться про формування готових рішень для донорів та інвесторів.

Житло для ВПО у Волинській області

Ініціатива реалізується на підставі закону №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення переміщених осіб житлом. Проєкт спрямований на підтримку ВПО та вразливих категорій населення, а також створення моделі соціального житла з можливістю подальшого масштабування по всій країні.

Пілотні регіони та подальша реалізація

В рамках ініціативи буде проведено загальнонаціональне картографування потенційних об’єктів. Зібрані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, запуск якої заплановано на жовтень 2026 року. У рамках пілотного етапу у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях планують обстежити 60–70 будівель, а для 10–15 із них підготувати детальні проєкти реконструкції.

Окремо розглядається можливість реалізації одного з відібраних об’єктів як пілотний проект з фактичним стартом реконструкції. Паралельно організація працюватиме над залученням фінансування до інших підготовлених рішень.

Квартири та будинки заберуть?

Водночас у проєкті йдеться виключно про об’єкти державної та комунальної власності, які на цей час не використовуються. Це можуть бути:

колишні адміністративні будівлі,

гуртожитки,

об’єкти соціальної інфраструктури,

інша нерухомість, яка перебуває на балансі органів влади або територіальних громад і фактично пустує.

Про приватне житло громадян у цьому випадку не йдеться. Проєктне стосується квартир чи будинків, які мають власників, співвласників чи спадкоємців, незалежно від того, чи проживають вони там постійно чи тимчасово відсутні. Також не йдеться про примусове вилучення нерухомості або зміну права власності.

Іншими словами, якщо ви перебуваєте за кордоном, переїхали в інше місто або просто не проживаєте у своїй квартирі певний час, це не створює жодних підстав для передачі вашого житла третім особам. Приватна власність залишається захищеною законом і підпадає під механізми, передбачені цим проєктом

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що не всі райони Києва закупили сіль для посипання тротуарів на зиму 2025/2026. При цьому в січні та грудні столицю рясно засипало снігом, що призвело до транспортних збоїв та численних скарг мешканців на стан тротуарів.