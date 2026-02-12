Снігопади, вітер і значне похолодання: коли киянам готуватись до негоди

Столиця знову зануриться у справжню зиму

У Києві вже на початку наступного тижня очікується суттєве погіршення погодних умов. Після відносно м’якої температури повітря, стовпчики термометрів почнуть стрімко знижуватися, а місто накриють снігопади та сильний вітер.

Коли готуватись до негоди у столиці, спрогнозували у "Meteofor". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

За прогнозами синоптиків, уже з вихідних, 14-15 лютого, у столиці розпочнеться період активних опадів. Найінтенсивніший сніг очікується в неділю та в середу, 18 лютого. Подекуди можливе значне накопичення снігового покриву, що може ускладнити ситуацію на дорогах і тротуарах.

Температура повітря також поступово знижуватиметься: якщо найближчими днями вдень ще прогнозують близько 0…+3 °C, то вже з початку наступного тижня в Києві встановляться морози. У нічні години температура опускатиметься до -10…-12 °C, а вдень триматиметься в межах -3…-6 °C.

Додатковий дискомфорт створюватиме вітер. Його пориви місцями сягатимуть 9-11 м/с, що посилюватиме відчуття холоду.

Погода у столиці до 21 лютого. Фото: Meteofor

