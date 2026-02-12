Снегопады, ветер и значительное похолодание: когда киевлянам готовиться к непогоде

Столица снова погрузится в настоящую зиму

В Киеве уже в начале следующей недели ожидается существенное ухудшение погодных условий. После относительно мягкой температуры воздуха, столбики термометров начнут стремительно снижаться, а город накроют снегопады и сильный ветер.

Когда готовиться к непогоде в столице, спрогнозировали в Meteofor. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

По прогнозам синоптиков, уже с выходных, 14-15 февраля, в столице начнется период активных осадков. Самый интенсивный снег ожидается в воскресенье и среду, 18 февраля. Кое-где возможно значительное накопление снежного покрова, что может осложнить ситуацию на дорогах и тротуарах.

Температура воздуха также будет постепенно снижаться: если в ближайшие дни днем еще прогнозируют около 0…+3 °C, то уже с начала следующей недели в Киеве установятся морозы. В ночные часы температура будет опускаться до -10…-12 °C, а днем будет держаться в пределах -3…-6 °C.

Дополнительный дискомфорт создаст ветер. Его порывы местами будут достигать 9-11 м/с, что будет усиливать чувство холода.

Погода в столице до 21 февраля. Фото: Meteofor

