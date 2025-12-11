Коломойський розповів про "український слід" у можливому замаху на Міндіча

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що замах на фігуранта операції "Мідас" Тимура Міндіча могла скоїти людина, яка нібито отримала зброю в українському посольстві.

Про це зазначив Коломойський у сіді 11 грудня. Зауважимо, що поліція Ізраїлю 10 грудня пояснила, що не має інформації про напад на підозрюваного у корупційній справі.

"Це був пістолет Макарова із глушником. Ці українці якимось чином звернулися до посольства України з питань своїх документів. Там їх завербували і дали завдання щодо Міндіча", — заявив Коломойський.

Український бізнесмен у суді стверджував, що нападникам начебто "передали зброю з посольства України". Двох було затримано, обидва зізналися: один буцімто "був з пістолетом", інший "з ножем". Коломойський додав, що один з українців "за два тижні до інциденту приходив у будинок під виглядом ізраїльського журналіста та розпитував покоївку про Міндіча".

Додамо, що, окрім поліції Ізраїлю, про відсутність інформації щодо замаху на фігуранта операції "Мідас" також повідомляв і посол України Євген Корнійчук. Він наголосив: "Ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах на Міндіча".

За словами Коломойського, посол України в Ізраїлі не може володіти такими подробицями, адже розслідування нібито веде ізраїльська служба внутрішньої безпеки, тому місцева поліція не має необхідної інформації. Водночас прессекретар поліції Ізраїлю Міхал Зінгерман у коментарях для ЗМІ зазначив, що правоохоронці "не мають підтверджень" словам українського бізнесмена.

Зауважимо, що 11 грудня у Печерському районному суді проходить розгляд клопотання про продовження утримання Коломойського під вартою. Прокурори просять продовжити запобіжний захід ще на 60 днів.

