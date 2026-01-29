Вона не отримує зарплату: скільки грошей із державної скарбниці витрачає на себе Бріжит Макрон

У першої леді є свій офіс із працівниками, а от зарплату вона не отримує

Бріжит Макрон — дружина президента Еммануеля Макрона та перша леді Франції, яка вже другий термін має цей статус. Оскільки офіційно посади "першої леді" у конституції країни не існує, до витрат дружини президента там ставляться особливо уважно. У Франції в 2017 році навіть було прийнято "Хартію прозорості", яка чітко регулює роль першої леді та її витрати. При цьому офіційну заробітну плату вона не отримує.

Що варто знати:

Бріжит Макрон не отримує зарплату з державного бюджету

Утримання її офісу коштує скарбниці приблизно 315 000 євро на рік

Одяг для виходів вона бере у безкоштовну оренду у модних брендів

"Телеграф" розповідає, скільки грошей на рік платять французькі платники податків на утримання Бріжит Макрон та її офісу.

Фото: Getty Images

Бріжит Макрон та її витрати

Прямі витрати з бюджету Франції на утримання офісу Бріжит Макрон становлять у середньому 315 000 – 316 000 євро на рік. Із загального бюджету Єлисейського палацу ця сума становить близько 0,28%.

Більшою мірою ця сума йде на утримання персоналу, який складається з двох радників (директор та керівник апарату) та двох секретарів. Основна частина – це їхні зарплати.

Фото: Getty Images

Частина коштів із витрат на офіс першої леді йде на кореспонденцію. Справа в тому, що Бріжит отримує близько 20 тисяч листів на рік, на них доводиться відповідати співробітникам офісу.

Ще частина витрат — це офіційні заходи, наприклад, поїздки з президентом Макроном, державні візити або прийом гостей у Єлисейському палаці.

Що не оплачується безпосередньо із бюджету?

Деякі статті видатків Бріжит "розмиті" у загальному бюджеті президента або покриваються з інших джерел. Так, наприклад, гардероб першої леді не оновлюється за рахунок державної скарбниці. Найчастіше французькі модні будинки чи бренди надають їй вбрання в оренду для офіційних виходів. Після цього вона їх повертає, а сама модна індустрія отримує завдяки цьому гарну рекламу.

Фото: Getty Images

Догляд та краса першої леді, наприклад, послуги візажиста чи перукаря, покриваються із витрат на самого Еммануеля. Загальний бюджет на ці потреби для президентського подружжя оцінювали в приблизно 5 200 євро на місяць.

Те саме стосується й охорони — за безпеку Бріжит відповідає служба безпеки президента Макрона. Проте витрати на охорону вважаються секретними та входять до загального бюджету МВС і адміністрації президента.

