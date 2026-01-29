Вона не отримує зарплату: скільки грошей із державної скарбниці витрачає на себе Бріжит Макрон
У першої леді є свій офіс із працівниками, а от зарплату вона не отримує
Бріжит Макрон — дружина президента Еммануеля Макрона та перша леді Франції, яка вже другий термін має цей статус. Оскільки офіційно посади "першої леді" у конституції країни не існує, до витрат дружини президента там ставляться особливо уважно. У Франції в 2017 році навіть було прийнято "Хартію прозорості", яка чітко регулює роль першої леді та її витрати. При цьому офіційну заробітну плату вона не отримує.
Що варто знати:
- Бріжит Макрон не отримує зарплату з державного бюджету
- Утримання її офісу коштує скарбниці приблизно 315 000 євро на рік
- Одяг для виходів вона бере у безкоштовну оренду у модних брендів
"Телеграф" розповідає, скільки грошей на рік платять французькі платники податків на утримання Бріжит Макрон та її офісу.
Бріжит Макрон та її витрати
Прямі витрати з бюджету Франції на утримання офісу Бріжит Макрон становлять у середньому 315 000 – 316 000 євро на рік. Із загального бюджету Єлисейського палацу ця сума становить близько 0,28%.
Більшою мірою ця сума йде на утримання персоналу, який складається з двох радників (директор та керівник апарату) та двох секретарів. Основна частина – це їхні зарплати.
Частина коштів із витрат на офіс першої леді йде на кореспонденцію. Справа в тому, що Бріжит отримує близько 20 тисяч листів на рік, на них доводиться відповідати співробітникам офісу.
Ще частина витрат — це офіційні заходи, наприклад, поїздки з президентом Макроном, державні візити або прийом гостей у Єлисейському палаці.
Що не оплачується безпосередньо із бюджету?
Деякі статті видатків Бріжит "розмиті" у загальному бюджеті президента або покриваються з інших джерел. Так, наприклад, гардероб першої леді не оновлюється за рахунок державної скарбниці. Найчастіше французькі модні будинки чи бренди надають їй вбрання в оренду для офіційних виходів. Після цього вона їх повертає, а сама модна індустрія отримує завдяки цьому гарну рекламу.
Догляд та краса першої леді, наприклад, послуги візажиста чи перукаря, покриваються із витрат на самого Еммануеля. Загальний бюджет на ці потреби для президентського подружжя оцінювали в приблизно 5 200 євро на місяць.
Те саме стосується й охорони — за безпеку Бріжит відповідає служба безпеки президента Макрона. Проте витрати на охорону вважаються секретними та входять до загального бюджету МВС і адміністрації президента.
