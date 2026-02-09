Съедобные браслеты из нулевых. Почему дети сходили с ума по этим конфетам и можно ли их купить сейчас

Это была просто спрессованная сахарная пудра с красителями, ароматизаторами и лимонной кислотой

Те, чье детство пришлось на нулевые, хорошо помнят съедобные браслеты. Дети могли целый день носить их на руке, постепенно съедая бусинки-конфеты.

Браслеты состояли из маленьких конфет-колечек, нанизанных на тонкую белую резинку. Конфеты были разноцветные – пастельные оттенки розового, лимонного, голубого. Стоили сладкие браслеты копейки и продавались в любом киоске.

Браслеты из конфет

Конфеты были матовые и не липли к рукам. Именно это позволяло создать из них браслетик.

Сладкие браслеты

По вкусу это была прессованная сахарная пудра с кислинкой и фруктовым привкусом. Конфеты не таяли во рту мгновенно — их нужно было либо долго рассасывать, либо с хрустом грызть.

Дети любили съедобные браслеты за особый "шик" – это одновременно и украшение и запас конфет. Самое интересное (и самое ужасное) было то, что часто браслет носили на руке весь день. Конфеты контактировали с пылью, песком и кожей, а затем их спокойно съедали.

Конфету оттягивали зубами прямо с запястья. Особым умением было осторожно откусить одну конфетку, чтобы резинка не порвалась. Иначе все конфеты могли "разбежаться" по земле.

Можно ли сейчас купить сладкие браслеты

Сегодня такие браслеты все еще можно найти в продаже. Поштучно можно купить по цене 7.50 грн, упаковка из 40 съедобных браслетов стоит до 200 грн.

Браслеты-конфеты можно купить и сейчас

Однако браслеты-конфеты не пользуются былой популярностью среди детей. Новые времена – новые увлечения.

