Пропал флаг, добавились аисты: как менялась купюра в 200 грн и что на ней изображено (фото)

Старые 200 грн сегодня стоят в несколько раз дороже номинала

Банкнота номиналом 200 гривен является единственной на которой изображена женщина. На ней размещен портрет поэтессы Леси Украины, цитата "а правду, браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм правий шлях…", а с обратной стороны — въездная башня Луцкого замка и аиста.

С аистами связан интересный факт — в предыдущей версии банкноты от 2007 года аист был один и летел в другом направлении. А на первой версии 200 грн аистов вообще не было.

Купюра в 200 грн также имеет несколько типов защиты, среди которых оптически сменный элемент SPARK — водяная лилия. В зависимости от того, под каким углом смотреть она может быть пурпурной или даже золотисто-зеленой.

Современные 200 грн, банкнота 2019 года

Интересно, что современная банкнота сине-розовая, тогда как старшая, от 2007 года – фиолетово бордовая. Изображение башни упростили, а у серийного номера купюры интересен особенностью — переменной высотой знаков, что затрудняет подделку.

Предыдущая банкнота 200 грн, 2007 года

Без аистов, с флагом и дороже номинала: как выглядели первые 200 гривен

Первые 200 грн значительно отличаются как дизайном, так и цветовой гаммой. Доминирует синий цвет, а портрет Леси Украинки отличный от того, что используется сейчас. Сейчас такие купюры — коллекционный интерес и за 200 грн образца 2001 можно получить от 800 грн. Башня Любарта здесь другая — есть флаг, а вместо деревьев возле постройки кусты. Аистов на купюре нет.

Предыдущая банкнота 200 грн, 2001 года

Что касается башни Любарта, то это главное сооружение Луцкого замка, сохранившееся с XIV века. Она является частью Государственного историко-культурного заповедника "Старый Луцк" и открыта для туристов.

Башня Любарта

Аисты, которых добавили на купюру, для Украины — особая птица. Он символизирует любовь к Родине, надежду и возрождение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о купюрах, которые уже частично заменили монетами. На банкноте в 1 грн изображен Владимир Великий, а на купюре 2 грн — Ярослав Мудрый.