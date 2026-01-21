Что за здание изображено на купюре 5 гривен и где оно находится на карте (фото)

Этому зданию уже почти 380 лет

На украинских гривнах изображены портреты выдающихся деятелей и важные достопримечательности. Например, на пяти гривнах можно увидеть гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого и церковь-усыпальницу, которую он приказал построить.

Какое место изображено на этой купюре, рассказали в Национальном банке Украины. "Телеграф" также написал о том, где именно расположен уникальный памятник архитектуры.

Итак, на пяти гривнах изображена Ильинская церковь в селе Суботов Черкасской области. Это православный храм ПЦУ, построенный в 1653 или 1656 году по приказу гетмана Богдана Хмельницкого как родовая церковь-усыпальница.

Ильинская церковь. Фото: find-way

Краткая история усыпальницы

Камень для строительства брали из разрушенной татарской мечети вблизи Суботова. После смерти Хмельницкого в 1657 году его похоронили справа от алтаря. Археологические исследования 1970-х годов показали, что на месте захоронения ни гроба, ни тела уже нет, а почву неоднократно перекапывали.

В июне 2019 года новые георадарные измерения обнаружили внутри церкви признаки входного колодца в склеп. Его внутренние стены выложены кирпичом, и это может быть та самая усыпальница гетмана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, появятся ли в Украине купюры 2000 и 5000 гривен.