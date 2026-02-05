В Украине есть город с "чудесным" названием: где он находится и как называется

Что на самом деле стоит за названием города, который помнит княжеские времена, казацкие войны и громкие ярмарки

Чуднов – одно из тех редких мест, где научная версия происхождения названия конкурирует с яркой народной легендой, и ни одна из сторон не уступает. В средневековье здесь стоял укрепленный замок, действовала ярмарочная площадь, а сам город был важным торговым пунктом на перекрестке дорог.

Чуднов — самый маленький по населению город Житомирской области с всего лишь 5,3 тысячами жителей на 2022 год. Расположенный на берегу Тетерева, он впервые упоминается в документах 1416 года, когда местные жители платили медовый оброк Киево-Софийскому собору.

Однако самую большую загадку составляет не его история, а название — "Чуднов", породившее не одну теорию и десятки народных легенд. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Версия первая: боярин Чудин

Большинство историков и лингвистов придерживаются научной версии: название города происходит от имени или прозвища киевского боярина Чудина, владевшего этими землями. В некоторых источниках его называют выходцем из чудских старшин — это отсылает к древнему этнониму "чудь", известному из русских летописей.

Для украинских земель в средневековье было типично, когда поселение получало название по имени феодального владельца. Поэтому Чуднов вполне логично читается как "город Чудина" — по привычной модели того времени.

Эта версия подкреплена источниками и соответствует общей логике формирования топонимов в княжескую и посткняжескую эпоху. Именно поэтому большинство исследователей считают ее наиболее убедительной.

Версия вторая: "чудо" спасения

Но в народном сознании живут и другие пояснения. Местные легенды выводят название от слова "чудо" – и здесь фольклор предлагает несколько вариантов.

Одна из легенд рассказывает, что город раньше называлось Красное яблочко, но некий князь, пораженный красотой пейзажей Тетерева, воскликнул: "Это не яблочко, а настоящее чудо!" — так, мол, и закрепилось новое название.

Другой популярный сюжет связан с героической обороной: якобы жители Чуднова "чудом отбили огромную татарскую орду", и эта удивительная победа дала городу его "чудесное" имя. Такие истории типичны для устной традиции — они объединяют героический нарратив, веру в сверхъестественную защиту и стремление общины увидеть в названии отражение большого, почти эпического события.

Войны, замок и Чудновская битва

Географическое расположение на старых путях сделало Чуднов объектом постоянных войн и разрушений. Чудновский замок не раз горел во время татарских набегов, в частности, во время походов крымского хана Менгли-Гирея.

Особое место город занимает в истории XVII века: в 1660 году здесь состоялась Чудновская битва во время русско-польской войны. Результатом стало подписание Чудновского (Слободищенского) трактата — спорного соглашения эпохи Руины, которое зафиксировало временное изменение политических ориентиров части казацкой старшины.

Памятный знак «Чудновская битва 1660 года»

В XIX веке Чуднов известен как торговый городок с ярмарками. Население в конце столетия достигало более 10 тысяч человек, значительную часть которых составляли евреи. К сожалению, от древнего архитектурного облика города осталось немного — в ХХ веке было уничтожено большинство деревянных церквей, барочный монастырь бернардинцев и старой застройки.

Современный Чуднов: между прошлым и настоящим

6 сентября 2012 года Чуднов снова стал городом. Сегодня это центр Чудновской территориальной общины. Здесь работают пищевые предприятия, спиртовой завод, мебельная фабрика, производства по переработке сельхозпродукции и торфа.

Чудновская ГЭС

Демографически город постепенно сокращается: с 6,8 тысяч жителей в 1989 году до 5,3 тысяч в 2022-м. Однако Чуднов остается важным локальным центром со школами, медучреждениями, базовой инфраструктурой.

Культурную жизнь поддерживают дом культуры, библиотеки, любительские коллективы. На туристической карте Житомирщины Чуднов известен остатками исторической застройки, храмами и мемориальными местами, связанными с Чудновской битвой.

Город между историей и мифом

Чуднов сегодня — это несколько слоев памяти: феодальная история боярина Чудина, казацко-польские войны XVII века, еврейский городок эпохи ярмарок, советский индустриальный период. И над всем этим — примечательное название, которое одновременно объясняют древним именем и "чудом" спасения.

