Мудрик изменился до неузнаваемости: футболиста заметили на матче "Шахтера" (видео)

Миша пришел на игру свой бывшей команды

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сходил на большой футбол. Самого дорогого футболиста в истории Украины заметили на полуфинале Лиги конференций УЕФА "Кристал Пэлас" – "Шахтер" (2:1).

Что нужно знать

"Кристал Пэлас" принимал "Шахтер" в Лондоне

Мудрика заметили на футболе

На данный момент украинец отбывает 4-летний бан за допинг

Михаил кардинально сменил имидж, однако фанаты все равно узнали его. В сети опубликовали видео, на котором видно, как украинец болел за свой бывший клуб.

Вингер сидел на верхних трибунах рядом с обычными болельщиками. Пользователь, опубликовавший видео, отметил, что "Шахтеру" не хватает такого игрока как Мудрик, чтобы пройти в финал ЛК.

Напомним, Мудрик провалил допинг-тест осенью 2024 года. Вингер был отстранен от футбола из-за употребления запрещенного мельдония. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с украинцем, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове.

В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика, а в апреле 2026 года Михаил официально получил 4-летнюю дисквалификацию. Футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.